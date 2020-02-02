东盟副秘书长：坚定信心、保持耐心，中国必定能早日战胜新型冠状病毒感染的肺炎疫情

图为2月1日，中国驻东盟大使邓锡军（右）在印尼雅加达会见东盟副秘书长康富（人民网记者 徐伟摄）

人民网雅加达2月1日电（记者 徐伟）2月1日，中国驻东盟大使邓锡军在印尼雅加达会见东盟副秘书长康富。邓锡军详细介绍了中国政府抗击新型冠状病毒感染的肺炎疫情所做努力。康富高度评价中方疫情应对工作，表示各方应坚定信心、保持耐心，加强团结合作，相信中国一定能早日战胜疫情。

邓锡军说，新型冠状病毒感染的肺炎疫情爆发以来，给中国人民生命和卫生安全造成严重威胁。习近平主席始终将人民群众生命和卫生安全放在首位, 多次作出重要指示，全面部署和动员。抗击疫情是中国政府当前最重要、最紧迫的任务。中国政府已采取快速、全面、有效的防控措施。在疫情应对方面，中国具有无可比拟的制度优势以及强大的科技和物质基础，我们对打赢这场新冠病毒防控阻击战充满信心。

邓锡军表示，中方始终本着公开、透明、负责任的态度开展疫情防控国际合作。我们第一时间向世界卫生组织和包括东盟在内的有关国家和国际地区组织通报疫情、分享病毒基因序列等信息，高度重视在华外国人安全，解决好他们面临的困难。中方负责任的态度和做法得到了世卫组织和各国的充分肯定。

邓锡军强调，世卫组织近日宣布新冠病毒为“国际关注的突发公共卫生事件”，这并不意味着对中国投了“不信任票”。相反，世卫组织对中方疫情防控能力和工作充满信心。正如世卫组织总干事谭德塞所说，作出上述宣布的主要原因是帮助公共卫生系统脆弱的国家加强疫情应对。世卫组织认为没有理由对国际旅行和贸易进行不必要的干预，不建议限制贸易和人员流动的措施。

邓锡军表示，中方感谢东盟国家和民众对中国抗击疫情的理解和支持，这再次体现出双方患难与共、相互扶持的良好传统。我们期待与东盟方密切合作，共同打赢疫情防控阻击战，把疫情对双方经济和民众负面影响降到最低。

康富表示，东盟与中国在公共卫生领域一贯保持良好合作，疫情发生后中方及时向东盟秘书处通报相关信息，充分彰显了中国开放和负责任的良好形象，东盟对此高度赞赏。

康富说，对于中国政府采取的一系列疫情防控举措，许多东盟国家领导人已表明支持态度，我们对中国政府应对疫情的政治决心、能力手段感到钦佩。中国人民积极响应号召，共克时艰，体现了对政府的高度信任和坚定支持。

康富表示，世卫组织把疫情宣布为“国际关注的突发公共卫生事件”，其目的在于动员更多国际资源应对，我注意到世卫组织不赞成采取针对中国的贸易和旅行限制措施。公共卫生事件不是一个国家的事情，需要各方保持冷静，团结协作加以应对。东盟作为中国近邻，将加强与中方在疫情应对方面的多双边合作，共同携手战胜新型冠状病毒感染的肺炎疫情。

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