王毅分别与新西兰巴基斯坦印度外长通电话

据新华社北京2月1日电 2月1日，国务委员兼外长王毅应约同新西兰副总理兼外长彼得斯通电话。

彼得斯表示，新西兰政府和人民向因新型冠状病毒感染肺炎离世的人员及家属表示哀悼和慰问，高度赞赏中方采取的强有力措施以及表现出的强大动员能力，特别是迅速在武汉建起两所新医院。

王毅说，世界卫生组织总干事谭德塞高度评价中方为抗击疫情采取的强有力措施，对中方战胜疫情始终充满信心。世卫组织认为中方举措已远远超出《国际卫生条例》要求和世卫组织提出的建议，不赞成对中国采取旅行和贸易限制。相信新西兰会充分尊重世卫组织的重要建议，保持中新之间的正常交往和经贸合作，坚定支持中方做好疫情防控工作。

彼得斯表示理解和尊重中方立场，认为有必要保持正常交往及人员流动。新方将继续与中方沟通协调，妥善应对疫情挑战。

据新华社北京2月1日电 1月31日，国务委员兼外交部长王毅应约同巴基斯坦外长库雷希通电话。

库雷希首先转达伊姆兰·汗总理对李克强总理的问候。库雷希表示，在此困难时刻，巴基斯坦人民将坚定地与兄弟的中国人民站在一起。国际社会普遍赞赏中方及时采取有力措施应对疫情，但也有一些势力试图乘机制造恐慌，巴方对此坚决反对。巴基斯坦政府相信中国完全有能力保障好在华外国公民的安全与健康，感谢中方像关心本国公民一样照顾巴方在华人员。巴方坚信，在习近平主席的带领下，中国人民一定能够取得抗击疫情斗争的最后胜利。

王毅转达李克强总理对伊姆兰·汗总理的问候。王毅表示，在习近平主席亲自指挥部署下，中国建立举国机制，采取果断措施，全力防控疫情。巴方在武汉有近千公民，巴基斯坦政府表示无意将他们仓促撤出，这充分体现了对中国政府的信任。我们将继续保障巴基斯坦兄弟姐妹的安全和健康，向他们提供一切必要帮助。

据新华社北京2月1日电 1月31日，国务委员兼外交部长王毅应约同印度外长苏杰生通电话。

王毅表示，中国政府和人民正在全力以赴同新型冠状病毒疫情作斗争。我们采取了最全面、最严格的防控举措，很多措施远远超出《国际卫生条例》的要求。中国的努力不仅是在保护本国人民的健康，也是在维护世界人民的健康。各国政府和世界卫生组织都对此给予充分肯定。世卫组织昨天在介绍对新型冠状病毒疫情的判断时也表示，不赞成对中国采取旅行或贸易限制。我们相信包括印度在内的世界各国会尊重世卫组织这一重要建议，中方也愿意同国际社会进一步加强公共卫生合作。

苏杰生表示，印方主张客观理性评估疫情，不赞成采取可能使问题复杂化的举措。中国人民有着坚强意志，越是面对困难，越会团结一致，相信中方一定能最终赢得抗击新型冠状病毒疫情的全面胜利。

《 人民日报 》（ 2020年02月02日 02 版）

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