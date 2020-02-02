2月1日，东盟副秘书长康富在雅加达接受中国媒体联合采访。康富表示，新型冠状病毒感染肺炎疫情暴发以来，中国政府迅速行动，对武汉疫情应对工作展开专业指导，并高效组织大批专业医疗人员前往武汉进行支援，有效缓解了当地医疗机构面临的巨大压力。中国政府还在短时间内投入巨额资金，调拨大量物资运往湖北省，为受疫情影响的民众提供了强有力的支持。

康富表示，中国国家主席习近平近期多次召开会议并做出部署，动员广大中国人民齐心协力，共同应对疫情。这些举措体现了中国领导人对中国人民的坚强承诺，展现了中国强大的凝聚力。中国政府和人民为抗击疫情所做的努力得到了国际社会的认可，世界卫生组织总干事高度赞赏中国为抗击疫情所采取的高效、务实举措。东盟同样对中国战胜疫情充满信心，当然这将是充满挑战的过程，病毒也许很难在短时间被攻克，这需要中国和国际社会携手做出艰巨努力。

康富认为，世卫组织宣布新型冠状病毒感染肺炎疫情为国际关注的突发公共卫生事件，其目的在于动员更多国际资源应对，“我注意到世卫组织不赞成采取针对中国的贸易和旅行限制措施。公共卫生事件不是一个国家的事情，需要各方保持冷静，团结协作加以应对”，东盟作为中国近邻，将加强与中方在疫情应对方面的多双边合作，携手合作战胜新型冠状病毒感染肺炎疫情。

“观看新闻，我注意到很多人都在为武汉和中国加油，从中能看到中国人民对于战胜疫情、迎接新生活的信心。在面临重大挑战的关头，不仅需要国家强有力的领导，也需要全体民众携手应对。我相信，中国人民历经艰难险阻，不会因为这次疫情而停止前进的脚步。”康富如是说。

康富指出，东盟国家也出现了新型冠状病毒感染肺炎确诊病例，防控病毒的扩散已经成为中国和东盟需要共同应对的挑战。目前，东盟国家出现的确诊病例在数量上仍然不多，这给东盟国家应对这一挑战留下了宝贵的时间。他说：“加强彼此间的合作，促进信息分享与交流，确保各方都能及早获取信息，从而尽快采取对策，这对各方而言都至关重要。截至目前，我们与中国在此领域的合作非常顺利。”

康富认为，在防控疫情扩散方面，国际合作不仅体现在信息共享领域，而且应该加强包括东盟、中国及其他有关国家之间的医疗合作，共同致力于开发相关疫苗和治疗方案等。他说：“我真诚希望经过一系列举措后，中国和有关国家能够找到攻克病毒的方案。我们每一个人都要保持耐心，更要坚定信心。相信经过我们的携手合作，终将迎来共同战胜疫情的时刻。”

康富表示，此次疫情不会影响东盟与中国的合作进程，双方将继续加强在各领域合作，巩固双方的合作成果。对于疫情对中国经济的影响，康富认为，疫情会给中国经济发展带来一定程度的冲击，但随着疫情被控制，中国人民的生产生活将会迅速恢复，中国经济发展也将步入正常轨道，相信中国与东盟各国强有力的经贸合作将继续向前发展。

（本报雅加达2月1日电）

《 人民日报 》（ 2020年02月02日 02 版）

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