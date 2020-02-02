外国政党领导人积极评价和支持中国抗击疫情

本报北京2月1日电 近日，一些国家的政党领导人致函中共中央对外联络部，通过党际交往渠道等方式，积极评价中方为抗击新型冠状病毒感染肺炎疫情所做努力。

老挝人民革命党中央总书记、国家主席本扬表示，自疫情暴发以来，习近平总书记亲自领导、加强指挥，成立中央应对新型冠状病毒感染肺炎疫情工作领导小组，全面、及时地防控和应对疫情。这不仅保护了中国人民的生命安全，也保护了世界人民的生命安全。坚信在中国党和政府的坚强领导下，中国人民一定能够有效控制疫情，早日恢复人民群众正常生产生活。

巴基斯坦人民党常务副主席、参议院中巴经济走廊联合合作委员会主席雪莉·拉赫曼表示，中国应对新型冠状病毒感染肺炎疫情的速度快如闪电，令人赞叹。疾病的暴发难以预料，是人类共同面对的悲剧。巴基斯坦同中国是全天候朋友，我们将同中国共克时艰。通过此次事件，我们也学到了中国面对突发事件及时采取行动、妥善应对和提供服务等方面的重要经验。

南非非国大全国执委恩图利表示，我密切关注新型冠状病毒感染肺炎疫情发展情况。中国人民万众一心、众志成城抗击疫情，世界进步力量都与中国人民站在一起，南非非国大和南非人民坚定支持中国共产党和中国人民。

黎巴嫩未来阵线总书记艾哈迈德表示，我们关注着中国疫情，对病逝者表示哀悼，对中方抗击疫情所作努力表示赞赏，相信在中国共产党领导下，中国一定能在抗击疫情的斗争中取得胜利。未来阵线坚定地与中国人民站在一起并愿提供帮助。

埃及自由埃及人党主席哈利勒表示，我一直十分关注疫情发展，因为这不仅关乎伟大的中国，而且关乎全世界。我对中国应对、控制和解决疫情所采取的措施与努力表示赞赏与尊重。

伊朗伊斯兰联合党总书记巴达姆奇安表示，防控新型冠状病毒感染肺炎疫情的斗争反映了中国政府和中国共产党的朋友们维护中国人民利益的坚定决心和积极努力。伊朗始终与中国站在一起，伊朗伊斯兰联合党全体党员始终与中国共产党的朋友们站在一起。我们对中国人民表示慰问，并祝愿中国人民取得最终的胜利。

阿根廷执政党正义党主席、众议院副议长希奥哈表示，阿中是兄弟国家，我们的历史使我们紧密相连。值此困难时刻，我们愿同中国共产党和中国人民更加紧密地在一起。我们坚信，在习近平总书记的坚强领导下，凭借中国先进的科技和医疗水平，以及医护人员的不懈努力，这一疫情将很快得到有效控制。

墨西哥革命制度党主席、拉美政党常设大会主席莫雷诺表示，面对新型冠状病毒感染肺炎疫情在中国暴发，墨西哥革命制度党完全与中国人民站在一起。中方防疫行动十分重要，墨方对此表示认可及支持。2009年，猪流感在墨西哥肆虐，墨方直面巨大挑战最终战胜疫情，因此墨方对防疫攻坚之难感同身受。我们坚信中国一定能克服时艰，打赢防疫攻坚战。

哥斯达黎加基督教社会团结党主席基罗斯表示，哥斯达黎加持续关注新型冠状病毒感染肺炎疫情发展。中国政府为阻止疫情蔓延作出巨大努力，采取果断措施，令人赞叹。希望中方早日渡过难关。

欧洲保守与改革党团主席、欧洲议会欧中友好小组主席扎赫拉迪尔表示，我近期以来密切关注中国有关形势，对在疫情中被感染及失去的生命感到悲伤，但我坚信在2003年成功抗击非典后，中国和中国人民定将再次战胜新型冠状病毒感染肺炎疫情。

《 人民日报 》（ 2020年02月02日 02 版）

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