原标题：王毅同新西兰副总理兼外长彼得斯通电话

新华社北京2月1日电 2月1日，国务委员兼外长王毅应约同新西兰副总理兼外长彼得斯通电话。

彼得斯表示，新西兰政府和人民向因新型冠状病毒感染肺炎影响离世的人员及家属表示哀悼和慰问，高度赞赏中方采取的强有力措施以及表现出的强大动员能力，特别是迅速在武汉建起两所新医院。新方愿向中方提供力所能及的医疗物资援助，相信中方最终必将战胜疫情。

王毅感谢新方的支持，表示中国政府把疫情防控工作作为当前最重要工作来抓，建立了覆盖全国的联防联控机制，各方面工作已取得明显成效。我们有充分的信心和能力早日战胜疫情，维护中国人民生命安全和身体健康，同时为国际公共卫生事业作出中国的贡献。

王毅说，中方从一开始就本着负责任态度，以公开、透明方式，向国际社会及时通报信息，积极回应各方关切，致力于加强国际公共卫生事业。世界卫生组织总干事谭德塞高度评价中方为抗击疫情采取的强有力措施，对中方战胜疫情始终充满信心。世卫组织认为中方举措已远远超出《国际卫生条例》要求和世卫组织提出的建议，不赞成对中国采取旅行和贸易限制。相信新西兰会充分尊重世卫组织的重要建议，保持中新之间的正常交往和经贸合作，坚定支持中方做好疫情防控工作。

彼得斯表示理解和尊重中方立场，认为有必要保持正常交往及人员流动。新方将继续与中方沟通协调，妥善应对疫情挑战。

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