日本确诊病例增至20例

中新社东京2月1日电 (记者 吕少威)据日本厚生劳动省截至1日晚8时30分的数据，当天日本新确诊新型冠状病毒感染3例，至此日本共累计确诊20例。

据悉，当日确诊的3名感染者为30岁至50岁间的男性。其中1名40多岁的男性于1月29日乘坐包机从中国武汉回到日本，在初步检查中未检测出感染，但出现了发热和咳嗽等症状，在后续检查中确诊。其余两例则是1月31日乘坐包机从武汉回日本的，其中1人无相关症状。

至此，近期从武汉乘坐包机回国的565名日本人中，有8名已确认感染了新型冠状病毒。

日本从2月1日起实施相关政令，各地会对感染了新型冠状病毒的人进行住院劝告，若不服从则进行强制住院，并对患者下达一段时间内停止工作的指示。此外，疑似病例也包含在内。

同时，2月1日起厚生劳动省对从中国来的入境者下发调查表，需如实回答过去两周以内是否接触过新型冠状病毒感染者及有无发热、咳嗽相关症状等问题，若虚假申报则会按日本相关法律给予处罚。

1月31日，日本国立感染症研究所宣布，已从感染者处成功分离了新型冠状病毒，这有望对调查感染机制等详细性质以及研发相关药物、疫苗发挥作用。该研究所调查基因排列后了解到，其排列与中国公布的几乎相同，没有确认到直接关乎病原性的变异。

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