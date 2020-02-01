共同抗“疫”，中资企业开辟“欧洲战场”

中国建设银行巴塞罗那分行向湖北捐赠医疗物资。

人民网布鲁塞尔2月1日电 （记者 任彦）在疫情阻控的关键时刻，在欧中资企业积极行动，开辟了共克家国时艰、打赢疫情防控阻击战的“欧洲战场”。

记者从欧盟中国商会了解到，疫情暴发以来，商会紧急动员法国、意大利、比利时、希腊、瑞士和爱尔兰等地的资源，采购医用物资，驰援中国抗“疫”一线。1月31日，欧盟中国商会成员天津万贝集团将首批从欧洲进口的价值100万元的30台医用空气消毒机，通过天津市红十字会捐赠至天津市定点防治医院——天津市海河医院。

在比利时，海航布鲁塞尔办事处开通绿色通道，为比利时侨团及机构提供救援物资免收航空货物运输费服务，运送防疫物资到北京或深圳，并在机场向乘客免费提供消毒液、口罩等。

在卢森堡，中国银行卢森堡分行采购到30000个一次性医疗用口罩（FFP2），定于2月4日从比利时将物资空运到浙江杭州，捐赠给浙江红十字会，由对方按需分配。中国银行卢森堡分行统筹卢森堡以及辖属6家跨国分行，统一开通汇款绿色通道，为当地侨团、企业单位和各界爱国人士的捐赠汇款提供免费、高效的全额到账服务，优先保障抗疫资金汇划畅通。

在法国，法国中国商会向在法中资企业发出了《法国中国商会支援武汉抗击新型冠状病毒肺炎捐赠倡议书》，号召全体在法中资企业踊跃捐赠物资支援抗击新型冠状病毒肺炎。截至1月30日，已组织在法中资企业捐赠或筹集医用口罩226000个，防护服10099套，护目镜500个，防护靴10000双，医用手套2500双，消毒液和洗手液等2000余个。

在西班牙，中国建设银行（欧洲）有限公司巴塞罗那分行发起医疗物资捐赠活动，筹集的近4000套防护服和6000双防护鞋套等医疗物资经马德里通关转运国内。

在丹麦，丹麦中国商会筹集医用防护服2000套，医用手套20000双，将通过国航和南航分两批运回国内，计划送往湖北省黄冈市中心医院大别山区域医疗中心和赤壁市人民医院。

(责编：岳弘彬)