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一位乘坐祖国包机从泰国曼谷返回家园的武汉市民说——“无论祖国面临什么样的困难，我们都愿意回去，我很爱我们的祖国”

人民日报客户端记者 孙广勇

2020年02月01日07:48  来源：人民网-国际频道
 

1月31日，中国民航局派出两架民航加班航班，由厦门航空执飞，分别从泰国曼谷、马来西亚哥打基纳巴卢运送滞留在当地的湖北籍旅客返回武汉。

在泰国曼谷素万纳普机场，当地时间下午16点56分，厦门航空MF8676班机顺利起飞前往武汉，此班包机共载湖北籍旅客76名，采取自愿购票原则。

能够乘坐祖国的包机返回家园让这些滞留海外的游客十分激动，一位家住武汉的女士哽咽地说：“无论祖国面临什么样的困难，我们都愿意回去，我很爱我们的祖国。想家、想国家，想知道家里的情况怎么样，想知道武汉的情况怎么样。非常感恩祖国接我们回家。”

当日，泰国多家媒体对中国派包机接回滞留泰国的中国游客进行了报道。《民意报》新闻网站表示，除了泰国和马来西亚，中国政府还计划向缅甸、日本、新加坡等国派出包机接中国游客回国，这体现了中国政府对国民的负责任态度，中国政府在疫情严峻时刻关心每一位公民的做法值得赞赏。

有在泰国的中国游客对记者表示，在目前新型冠状病毒疫情严峻的形势下，一些湖北尤其是武汉游客滞留海外，有的是商务考察、有的是旅游观光。如今春节假期已过，部分航班取消，人在海外，进退两难。祖国考虑到湖北特别是武汉公民在海外所遇到的实际困难，派民航包机将中国游客接回祖国，这是对中国公民最大的帮助，感恩祖国！ 

(责编：岳弘彬)
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