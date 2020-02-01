德国确诊首例儿童病患 病例增至7人

中新社柏林1月31日电 (记者 彭大伟)德国巴伐利亚州卫生部31日晚间证实，该州目前已确诊七起新型冠状病毒感染病例、同时隔离127人。当天新确诊的两例中包括该国首例儿童病患。德国联邦卫生部当天表示，目前该国和整个欧洲的风险等级仍维持“低”。

德国从本月27日确诊首例病患至今，全部七起确诊病例均为南部巴伐利亚州的韦巴斯托公司职员或家属。巴伐利亚州卫生部31日晚间表示，截至当晚19时30分，共新增两例新确诊病患，其中一人为居住在菲斯滕费尔德布鲁克县的韦巴斯托男员工，另一人则为30日确诊的其中一名男性病患之子。

巴州卫生部表示，截至目前已筛查和隔离128人，其中127人为病毒阴性。31日发现的前述成年病患是在筛查密集接触者中发现的。目前巴州当局每天至少通报一次疫情发展，并在次日召开发布会向媒体介绍新增病患详细情况。

巴州卫生部当天较早前援引医生反馈的信息指出，前六名确诊病患目前均“健康状况稳定”。

德国联邦卫生部强调，尽管预计将有个别病例输入至欧洲和德国，但其下属的权威疾病研究机构罗伯特-科赫研究所专家团队研判目前欧洲和德国的人群所面临的风险等级仍为“低”。德国电视一台报道，根据一项紧急法令，自2月1日起，该国的医生、诊所及化验部门将有义务上报所有新型冠状病毒感染疑似病例。(完)

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