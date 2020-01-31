多国首次报告新型冠状病毒感染病例

据新华社北京1月30日电 综合新华社驻外记者报道：29日至30日，菲律宾、印度、阿拉伯联合酋长国、芬兰等国家首次报告新型冠状病毒感染的肺炎确诊病例，使包括中国在内的报告病例国家数量增至19个。此外，日本、新加坡、马来西亚、法国和澳大利亚等国确诊病例数也有所增加。

印度新闻局30日发表声明说，印度境内确诊首例新型冠状病毒感染的肺炎病例。这名患者来自印度西南部喀拉拉邦，是就读于中国武汉大学的一名印度留学生，目前病情稳定，正在医院接受隔离治疗。

菲律宾卫生部30日说，该国当天确诊首例新型冠状病毒感染病例。患者是一名38岁女性中国公民，21日从武汉出发经香港抵达菲律宾，25日出现咳嗽等症状并前往医院就医，但暂无发热症状，目前正在医院接受隔离治疗，病情稳定。

阿联酋通讯社29日援引阿联酋卫生和预防部的声明说，该国首次确诊新型冠状病毒感染肺炎病例。目前确诊的4名患者均来自从中国武汉赴阿联酋的一个家庭，另有1人仍在等待检测结果。目前已确诊患者状况稳定，正在接受医学观察。

芬兰国家卫生与福利研究所29日宣布，一名来自中国武汉的游客被确诊为芬兰首例新型冠状病毒感染肺炎病例。患者为32岁女性，目前在芬兰北部一家医院接受隔离治疗。当地官员对媒体说，可能有15名与患者接触人员有感染风险，卫生部门将依照世界卫生组织建议对有感染风险人员进行为期14天的监测。

（参与记者：赵旭、袁梦晨、郑昕、苏小坡、华义、李晓渝、林昊、郁玮、陈晨、郝亚琳、郭阳）

《 人民日报 》（ 2020年01月31日 03 版）

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