云南对口支援湖北省实验室检测工作

中新网昆明1月30日电(李歆垚 王默睿 白雨澄)云南省疾控中心30日举行对口支援湖北省实验室检测的出征仪式。接中国疾控中心29日通知，云南省疾控中心将派出李凯、陈敏、周晓芳、张美玲四名实验室检测人员前往湖北省十堰市，对口支援湖北省的实验室检测工作。

据了解，四名队员平均年龄39岁，专业涵盖病原生物、生理学、生物化学与分子生物学等，长期在战斗在疾控一线，具有丰富的工作经验。

云南省卫生健康委党组书记王灿平说：“云南省疾控中心的四名出征人员都是共产党员，是我省疾控战线上的优秀代表，我谨代表省卫生健康委向他们表示崇高敬意，希望他们做好个人防护，履行好自己的工作职责，为湖北的疫情防护尽一份力。”

“疫情就是命令，共产党员，召之即来，来之能战，战则必胜。”出征队员代表、云南省疾控中心免疫规划所副所长李凯说，“我们会践行好共产党员的庄严承诺，高质量完成工作任务，在确保个人安全的同时，守护好人民群众的生命安全和身体健康。”

云南省疾控中心主任宋志忠表示，云南省全体疾控人无论身在何处，都会确保疫情防控工作有力有序开展，云南省疾控中心将全面做好出征队员的后勤保障工作，帮助解决好队员家庭困难等后顾之忧，让他们安安心心在外工作，为湖北人民健康保驾护航。

据了解，云南省疾控中心对口支援队员出发前往湖北省十堰市，协助湖北当地疾控部门开展实验室检测工作。

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