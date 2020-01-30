澳大利亚确诊新型冠状病毒感染者增至8例

中新社悉尼1月30日电 (记者 陶社兰)澳大利亚确诊新型冠状病毒感染者30日增至8例，其中新南威尔士州4例，维多利亚州3例，昆士兰州1例。

针对新州还有6例疑似病例正在接受医学观察，中国驻悉尼总领馆30日再次提醒领区中国公民关注自身健康，加强自我防护，降低感染风险。总领馆建议近期拟来澳的中国公民根据自身状况合理安排行程。近期返校的中国留学生要关注新州卫生部门、教育部门及相关院校的通知和提醒。总领馆还建议近期有需要到总领馆办理领事证件业务或寻求领事保护的申请人做好个人防护。总领馆也将加强对领事服务大厅的清洁、消毒等工作。

由于昆士兰州已确诊新型冠状病毒感染病例，前来澳大利亚参加2020东京奥运会女足预选赛B组比赛的中国女足国家队由于此前到过武汉，因此29日抵达布里斯班后隔离在一家酒店。当地媒体报道称，中国女足所有人员并没有出现相关症状。

澳大利亚联邦卫生部长格雷格·杭特30日在悉尼召开的有关新型冠状病毒的新闻发布会上表示，澳大利亚对中国政府对新型冠状病毒疫情所作出的积极且正面的应急措施表示高度赞赏，赞扬中国政府所体现出的领导力和合作力。他并称，在这次新型冠状病毒疫情中，澳中人民是站在一起的，澳大利亚会与中国人民携手并肩，一同取得抗击新型冠状病毒的胜利。(完)

(责编：杨光宇、曹昆)