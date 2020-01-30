联合国儿童基金会首批援助物资运抵武汉

1月28日，首批捐赠物资在联合国儿童基金会位于哥本哈根的全球物流仓储中心进行包装和运输。 联合国儿童基金会供图

人民网北京1月30日电 （记者李琰）记者从联合国儿童基金会驻华办事处获悉，联合国儿童基金会捐赠的首批总重近6吨的个人防护装备包括口罩和防护服等30日已运至武汉。由联合国儿童基金会捐赠的更多物资将在近期陆续运抵中国。

自武汉出现新型冠状病毒（2019-nCoV）感染的肺炎疫情发生以来，联合国儿童基金会驻华办事处一直与中国商务部、国家卫生健康委员会、世界卫生组织等联合国机构，以及联合国儿童基金会区域办事处和总部保持着定期联系，以及时了解疫情发展带来的新挑战和新需求。

联合国儿童基金会持续关注着此次疫情对最脆弱的群体，尤其是对儿童和孕产妇的影响。联合国儿童基金会同所有受疫情影响的人站在一起，并愿为他们提供支持。在与中国政府协商后，联合国儿童基金会采购了急需的医疗物资，以支援湖北省及中国境内其他地区填补疫情防控和患者治疗工作中的物资缺口。

联合国儿童基金会捐赠的首批总重近6吨的个人防护装备包括口罩和防护服等。这批由哥本哈根发出的物资已于1月29日运抵上海，移交给中国政府，并已于30日转运至武汉。

联合国儿童基金会还将与世界卫生组织及其他合作伙伴一道，采取协调一致的多部门响应措施，帮助社区采取行动，以保护包括儿童在内的社区成员免受新型冠状病毒的影响。

联合国儿童基金会重申将加大响应力度以支持中国政府的疫情防控工作，并通过进一步加强联合行动来共同阻击疫情。

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