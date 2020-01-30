外国领导人积极评价和支持中国抗击新型冠状病毒感染肺炎疫情

新华社北京1月30日电 连日来，又有一些国家领导人和国际组织负责人通过致函或其他方式，积极评价并支持中方为抗击新型冠状病毒感染肺炎疫情所做努力。

古巴共产党中央委员会第一书记劳尔·卡斯特罗、国家主席迪亚斯-卡内尔表示，中方采取的迅速、有力措施使我们对中国朋友的能力和智慧更加充满信心，相信中方凭借以往丰富经验，一定能够战胜疫情。古方愿向中国兄弟提供一切力所能及的帮助。

越南总理阮春福表示，越南人民十分关心中国人民当前遇到的困难，对此感同身受。中国党和政府领导人和中国人民为抗击疫情作出的巨大努力和体现的国际合作精神为保护地区和世界人民健康做出了贡献。相信在中国共产党的英明领导下，中国凭借抗击非典的经验，一定能够早日战胜疫情。

柬埔寨首相洪森表示，在华留学和工作的柬埔寨学生和外交官应保持冷静。柬人民将和中国人民一起战胜疫情，共渡难关，患难见真情。

马来西亚总理马哈蒂尔表示，中方采取的强力举措充分显示出中国政府防控疫情的决心和信心。

斯里兰卡总理马欣达·拉贾帕克萨赞赏中方在困难时期为斯在武汉学生提供帮助，表示斯方将同中方一道应对这场疫情。

韩国总统文在寅积极评价中国政府为应对疫情所作努力，表示相信疫情将早日得到控制，韩方愿尽力向中方提供支援与合作。

美国总统特朗普表示，美方赞赏中方防控疫情的努力和透明度。美方正与中方就防控疫情进行密切沟通，愿提供必要帮助。

澳大利亚总理莫里森高度赞赏中国政府为抗击疫情所采取的举措，澳方期待就此同中方加强合作，共同应对疫情。

厄瓜多尔总统莫雷诺高度评价中国政府为控制疫情及时采取积极应对措施以及展现出的透明度，感谢中方对在华厄公民提供帮助支持，表示全体厄瓜多尔人民一道祝愿疫情早日平息。

阿联酋阿布扎比王储穆罕默德、巴勒斯坦总统阿巴斯、科摩罗总统阿扎利、塞内加尔总统萨勒、中非总统图瓦德拉、特立尼达和多巴哥总理罗利等赞赏中方防控疫情措施高效有力，相信伟大的中国人民完全有能力战胜疫情。

联合国秘书长古特雷斯表示，联合国与中国政府和人民坚定地站在一起，对中方疫情防控能力有充分信心，愿向中方提供一切可能的支持和帮助。

世界卫生组织总干事谭德塞表示，中国的做法体现了公开透明和国际合作，中国政府每天都在尽最大努力保护全体人民，不仅为了自己，更是为了全球卫生安全，大家要向中国致敬。中国需要世界的团结和支持。

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