东部管线通，中俄更亲近

12月2日，中俄两国家元首通过视频连线共同主持和见证了中俄东线天然气管道正式投产通气仪式。随着两位元首一声“通气”、“接气”指令，俄罗斯天然气通过堪称“世纪工程”的世界级管道滚滚输入中国。这是一个具有历史意义的日子，标志着中俄关系更加亲近和紧密。

这一重大历史事件不仅受到中俄双方的高度重视，而且举世瞩目，首先是因为中俄东线天然气管道的战略和经济价值。天然气是与石油及其他能源等值的战略资源，天然气输送管道的畅通关乎一个国家经济命脉的安全。东线管道是两国元首高瞻远瞩，从世界百年未有之大变局的高度，确定中俄世代友好的全面战略合作伙伴关系框架下的重大决策。这条管道是我国四大油气战略通道的重要组成部分，是我国长期能源供应生命线的重要环节。它地处中俄战略腹地，相对来看更可靠，更安全。

中俄东线天然气管道经济价值不可估量。它东起俄罗斯的东西伯利亚，由布拉戈维申斯克进入我国黑龙江省黑河市，沿吉林、内蒙、辽宁、河北、天津、山东、江苏、上海一路南下，全长8111公里，俄境内3000公里，我国境内新建3371公里，利用已建管道1740公里。工程浩大，条件艰苦，技术要求严苛，设备质量均为世界最高水平。根据中俄2014年签署的为期30年的供气购销合同，约定供气总量超过1万亿立方米，年供气量380亿立方米。目前已贯通的我国境内北段惠及黑吉辽、京津冀，一年内引进50亿立方米，以后逐年增加，直至全线贯通后达到每年380亿立方米供气量，这对沿线的经济社会发展和人民生活的改善极为有利。

中俄东线天然气管道投产供气恰逢其时，其政治影响波及世界。首先，两国刚刚庆祝建交70周年。70年来中俄关系的发展经受了国际风云变幻的严峻考验，显示出无比强的生命力和广阔的发展前景。近30年来，从建立“面向21世纪的中俄战略协作伙伴关系”到“平等信任、相互支持、共同繁荣、世代友好的中俄全面战略协作伙伴关系”，再到“新时代中俄全面战略协作伙伴关系”，两国关系连上三个台阶，始终保持高水平运行，战略站位越来越高，实质内容越来越丰富，基础越来越牢固。东线天然气管道投产又给中俄关系输入新的动力。第二，两国元首通过视频下达“通气”、“接气”指令，既有实际意义，更有象征意义。这是两位最高统帅的号令，又是两位大国领袖推动两个大国更加紧密战略对接的动员令。多年来，两位元首频繁会晤，亲密磋商，从构建人类命运共同体和中俄命运共同体的战略目标出发，总揽世界大局，共对各种挑战，对世界治理发挥了独特的作用。在当前形势下，中俄之间一“通”一“接”意味深长。第三，今年以来，美国等西方国家加大干涉中俄内部事务的力度，威胁两国主权安全，阻碍两国经济社会发展。中俄面临相似的挑战和威胁，需要也必须协调立场，共同应对。中俄结伴而不结盟，中俄合作不针对第三国，但是，双方为了共同的利益和世界和平与发展，必须携手共进。有人千万百计破坏、离间中俄关系，正是因为中俄亲近是任何居心叵测者无法逾越的高山。12月2日中俄元首视频共发指令，再一次向世界宣示两国团结合作的决心和信心。（作者系中国人民外交学会原副会长、前驻外大使）

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