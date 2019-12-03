习近平同普京视频连线共同见证

12月2日，国家主席习近平在北京同俄罗斯总统普京视频连线，共同见证中俄东线天然气管道投产通气仪式。

新华社记者 谢环驰摄

习近平指出，东线天然气管道是中俄能源合作的标志性项目，也是双方深度融通、合作共赢的典范。投产通气既是重要阶段性成果，更是新的合作起点。双方要打造平安管道、绿色管道、发展管道、友谊管道，全力保证管道建设和投运安全可靠，促进管道沿线地区经济社会可持续发展。

本报北京12月2日电 （记者赵成）国家主席习近平2日下午在北京同俄罗斯总统普京视频连线，共同见证中俄东线天然气管道投产通气仪式。

国务院副总理韩正出席仪式。

习近平通过视频和正在索契的普京互致问候。

习近平对管道投产通气表示热烈祝贺，向两国广大建设者致以衷心感谢。习近平指出，东线天然气管道是中俄能源合作的标志性项目，也是双方深度融通、合作共赢的典范。2014年，我同普京总统见证了双方签署项目合作文件。5年多来，两国参建单位密切协作，广大工程建设者爬冰卧雪、战天斗地，高水平、高质量完成建设任务，向世界展现了大国工匠的精湛技艺，展示了中俄合作的丰硕成果。投产通气既是重要阶段性成果，更是新的合作起点。双方要打造平安管道、绿色管道、发展管道、友谊管道，全力保证管道建设和投运安全可靠，促进管道沿线地区经济社会可持续发展。

习近平强调，今年是中俄建交70周年，我和普京总统共同宣布发展中俄新时代全面战略协作伙伴关系，一致决定继续将发展中俄关系作为各自外交优先方向，坚定不移深化两国战略协作和各领域合作。当前，中俄两国都处于国家发展的关键时期，中俄关系迈入新时代。希望双方再接再厉，打造更多像东线天然气管道这样的拳头项目，为两国各自发展加油助力，更好造福两国和两国人民。

普京表示，在俄中两国隆重庆祝建交70周年之际，俄中东线天然气管道投产通气具有重大历史意义，将使两国战略协作达到新的高度。2014年我和习近平主席共同见证该项目合作文件签署以来，双方团队在极端天气下辛勤工作，如期完成了建设，未来30年里俄方将向中方供应1万亿立方米天然气，这将有助于落实我和习近平主席达成的在2024年将俄中双边贸易额提升至2000亿美元的共识。俄方愿与中方共同努力，确保这一标志性战略合作项目顺利实施。

中俄代表分别在黑河、阿塔曼斯卡亚和恰扬金3个管道沿线站发言，向两国元首汇报：俄方已准备好向中方供气、中方已准备好接气。

普京下达指令“供气！”

习近平下达指令“接气！”

全场响起热烈的掌声。

杨洁篪、王毅、何立峰等出席上述活动。

中俄东线天然气管道起自俄罗斯东西伯利亚，由布拉戈维申斯克进入我国黑龙江省黑河。俄罗斯境内管道全长约3000公里，我国境内段新建管道3371公里，利用已建管道1740公里。

(责编：秦白雪(实习生)、燕勐)