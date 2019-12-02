新华社评论员：美方乱港制华的图谋注定失败

新华社北京12月2日电题：美方乱港制华的图谋注定失败

新华社评论员

近日，美方不顾中方强烈反对、一意孤行，将所谓“香港人权与民主法案”签署成法。这一霸权行径，严重干预香港事务，严重干涉中国内政，严重违反国际法和国际关系基本准则，再度暴露破坏香港繁荣稳定、破坏“一国两制”、阻挠中国人民实现伟大复兴的险恶用心。

根据国内法实施所谓“长臂管辖”，以谋取一己之私，是美式霸权的惯用伎俩。对于美国一些反华政治势力来说，香港乱局就是他们的一个拙劣的“作品”。今年以来，从美国高官和国会高层陆续会见香港反对派势力和“港独”分子，到美国一些政客不断就香港违法暴力活动发表颠倒黑白、混淆是非的谬论，再到美国国会处心积虑推动所谓“香港人权与民主法案”通过并签署，美方一步步撕下了打着“人权”和“民主”的幌子行使霸权主义的伪善面具，将其不可告人的政治目的暴露无遗。

修例风波以来，香港极端激进分子的暴力活动愈演愈烈，甚至残害普通市民，毫无行为底线、人性道德、法律戒惧。世人的眼睛是雪亮的，违法暴力活动在香港不断升级，与美方插手香港事务、煽动暴力活动、进行策划组织等所作所为密切相关。大量事实证明，美方就是搞乱香港的最大黑手。

香港是中国的香港，香港事务纯属中国内政，任何外国政府和势力都无权干预。香港回归祖国以来，“一国两制”实践取得举世公认的成功，香港居民享有前所未有的民主权利，依法充分享受各种自由。然而，美国涉港法案全然无视客观事实，全然无视香港居民的福祉，把香港暴力分子的违法犯罪行径粉饰为追求“人权”与“民主”，公然为反中乱港的极端势力和暴力分子撑腰打气，极力破坏香港的法治和繁荣稳定。美方这一系列恶劣行径，不仅是和700多万香港市民作对，和14亿中国人民作对，也是和世界公义、国际基本准则作对。

正义不可战胜，公道自在人心。美方涉港法案违反公理，充斥强盗逻辑，只会让包括香港同胞在内的广大中国人民进一步认清美国的险恶用心和霸权本质，只会让中国人民更加众志成城、团结一心，更加有力有效地应对风险挑战。美方企图打“香港牌”遏制中国发展，是打错了算盘、高估了自己，更低估了伟大的中国人民，必将遭到失败。

香港的前途和命运始终掌握在包括香港同胞在内的中国人民手中。面对前进道路上的风雨坎坷，中国政府维护国家主权、安全、发展利益的决心坚定不移，贯彻“一国两制”方针的决心坚定不移，反对任何外部势力干涉香港事务的决心坚定不移。美方倒行逆施必将遭到包括香港同胞在内的全体中国人民的迎头痛击，没有任何力量能够阻挡中华民族实现伟大复兴的步伐！

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