新华社广州12月2日电 （国际观察）可持续发展是多边合作“金钥匙”

新华社记者李拯宇 陆佳飞

当前，世界政治经济格局深刻变化，人类面对的共同挑战更加突出，经济全球化出现波折，单边主义、保护主义、民粹主义兴起，多边主义理念和秩序受到冲击。选择融合还是分隔，合作还是纷争，是全球关注的话题。

12月1日至2日，来自近30个国家的前政要、商界领袖和学者齐聚广州参加“2019从都国际论坛”，就坚定支持多边主义、推进可持续发展发出共同声音。

多边主义是人类必然选择

二十世纪上半叶，两次世界大战让人类付出惨痛代价，促成以联合国为核心的国际体系。多边主义在维持世界稳定、促进经济和社会进步等方面发挥重要作用。

国家副主席王岐山在论坛开幕式致辞中指出，和平与发展是时代主题，多边主义是人类必然选择，扩大合作、共同发展是世界各国的广泛诉求。

这一观点引起与会各国代表共鸣。

斯洛文尼亚前总统达尼洛·图尔克说，多边主义对于经历了二战的世界来说是必然选择，并且这一全球治理机制在过去几十年中被证明是行之有效的。单边主义抬头给国际社会敲响警钟，但我们有信心让多边主义和全球化继续成为主流。

阿富汗前总统卡尔扎伊说，支持多边主义，维护和平，寻求合作和共同发展，是众多国家的共识。要解决人类面临的共同挑战，多边主义必不可少。

同济大学全球治理与发展研究院院长周琪说，全球化时代带来全球性挑战，多边主义合作是理性选择和唯一途径。

可持续发展的中国方案

人类只有一个地球，可持续发展关乎人民福祉，关乎人类未来，是世界上绝大多数国家的共同诉求，是开启多边主义合作新实践的“金钥匙”。

世界领袖联盟主席、拉脱维亚前总统瓦伊拉·弗赖贝加说，联合国2030年可持续发展议程为各国发展提供了方向。为了让各国“无人掉队”，必须积极推进以联合国为主导的多边体系，在气候变化、技术和贸易发展、消除贫困等问题上采取协调一致的行动。

过去六年来，中国年均减贫超过1300万人，对全球减贫贡献率累计超过70%，并将于2020年消除绝对贫困，提前10年实现第一项可持续发展目标。

新西兰前总理珍妮·希普利在论坛上指出，中国对实现联合国千年发展目标的贡献是实实在在的，在全球减贫特别是本国减贫方面的努力是无可辩驳的。

复旦大学中国研究院院长张维为说，中国把联合国2030年可持续发展议程纳入自身发展战略中，为人类可持续发展提供了宝贵经验。

美国乔治·布什美中关系基金会主席尼尔·布什认为，中国不仅自身出色完成减贫目标，还通过“一带一路”倡议帮助发展中国家修建道路、医院、学校等基础设施，并在这一过程中帮助这些国家摆脱贫困、发展经济，推动世界可持续发展进一步向前。

维护多边主义的中国努力

中国是多边主义合作的参与者。作为首个在《联合国宪章》签字的国家，中国坚定支持联合国，是500多项国际公约的缔约国，是联合国会费、维和经费的第二大出资国，也是安理会常任理事国中派遣维和人员最多的国家。

日本前首相鸠山由纪夫说，中国一直明确表示反对单边主义，始终坚持各国平等合作、互相配合，在维护多边主义上起到了表率作用。

法国前总统夏尔·戴高乐曾孙女娜塔莉·戴高乐说，中国是积极推动多边主义发展的典范。

中国是多边主义的践行者。中国不断深化共建“一带一路”与联合国2030年可持续发展议程对接，通过设立中国-联合国和平与发展基金、南南合作援助基金等务实举措以及通过双边渠道，为发展中国家落实联合国2030年可持续发展议程提供有力支持。

比利时前首相伊夫·莱特姆说，中国是其他国家不可或缺的国际贸易伙伴。越来越多国家认识到，中国的发展与全球发展目标相契合。

图尔克说，国际社会能基本落实联合国千年发展目标离不开中国的推动。在2008年国际金融危机发生后，中国发挥至关重要的作用，是维护多边主义的稳定力量。

中国是多边主义的推动者。中国主动开放市场，倡议共建“一带一路”，与世界共享中国发展机遇；中国秉持共商共建共享的全球治理观，推动实现国际关系民主化；中国主张构建新型国际关系、打造人类命运共同体，为新时期国际治理体系改革和建设贡献了中国智慧、中国力量。

为更好解决全球问题，中国积极创建新型多边发展机构，以完善现有体系。图尔克指出，包括亚洲基础设施投资银行在内的新多边机构正在出现，它们是对多边基础性机制的良好补充。

卡尔扎伊表示，“一带一路”倡议带来发展希望和繁荣前景，得到沿线国家积极响应，促进地区乃至全球发展。

联合国前秘书长潘基文在论坛开幕前接受媒体采访时对中国在实现可持续发展目标过程中发挥的领导作用深表赞赏。他说，中国的参与和支持对应对全球挑战至关重要。

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