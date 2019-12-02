构建合作平台 携手应对挑战

12月1日，由澳中友好交流协会、中国人民对外友好协会、广东省人民政府和世界领袖联盟联合主办的“2019从都国际论坛”在广州从都国际会议中心开幕。本次论坛以“多边主义与可持续发展”为主题，260余位外国前政要、国际组织前负责人以及友好人士亲属、中外企业家、专家学者畅叙对“新中国外交70年”“处于十字路口的多边主义”“2030可持续发展议程”“全球治理：新理念、新举措”等热点话题的观点和主张。

“多边主义和经济全球化将继续成为世界发展的主流”

当今世界正面临百年未有之大变局。经济全球化出现波折，单边主义、保护主义、民粹主义逆流涌动，多边主义理念和秩序受到冲击。

融合还是分隔，合作还是纷争？世界需要理性的声音。

气候变化、网络空间治理、传染病防治……嘉宾们在发言中列举了各国共同面临的各项挑战。

“多边主义意味着不同国家要共同努力来解决冲突，从而实现一个更加包容、开放的社会。它要求我们将更多不同的价值观融入这个平台。”澳大利亚退役军人慈善机构主席皮特·雷尔说。

尽管多边主义遭遇挫折，未来的方向却依然清晰。“我们处在全球化的世界，不能再去改变多边主义趋势，回到单边主义状态。”澳大利亚新南威尔士州中国特使贺乐为说。

阿富汗前总统哈米德·卡尔扎伊说：“今天的多边合作成果，都是先辈们通过努力换来的。我们也要构建合作平台，携手应对挑战。”

长长的餐桌一字排开，近40名外宾分坐餐桌两侧，深入交谈，众人沉浸在温暖热烈的氛围中——这是今年论坛专门设置的午餐会现场。

拉脱维亚前总统、世界领袖联盟主席瓦伊拉·维基耶—弗赖贝加在午餐会上发言称，强调“本国优先”“赢者通吃”等与多边主义相背离，长远看必然会导致损失和危机。不论对个人还是国家，合作共赢才是应有的追求。

斯洛文尼亚前总统、世界领袖联盟候任主席达尼洛·图尔克说：“单边主义和其他一些反全球化思潮的兴起为我们敲响了警钟，但我们有信心，多边主义和经济全球化将继续成为世界发展的主流。”

“中国为落实联合国千年发展目标发挥重大作用”

多位与会嘉宾强调，要维护以联合国为核心的国际体系。波黑前总理兹拉特科·拉古姆季亚说，联合国是目前为止最行之有效的基于共识的国际机构，世界秩序和全球治理受益于联合国，“我们需要进一步加强联合国等国际组织的地位，以解决可持续发展过程中面临的共同挑战”。

弗赖贝加是第六次参加从都国际论坛。“中国政府为落实联合国千年发展目标付出了卓有成效的努力，发挥了重要引领作用。”她表示，国际社会要积极主动地推动多边主义，并采取有效措施，加强全球伙伴关系。

消除贫困是联合国2030可持续发展议程的重要目标。日本前首相鸠山由纪夫表示，中国举全国之力消除绝对贫困，令人赞叹。

达尼洛·图尔克说：“中国在应对2008年国际金融危机时扮演了至关重要的角色，有效遏制了这场全球危机蔓延，使其没有演变为更糟的经济大萧条，中国为落实联合国千年发展目标发挥重大作用。”

来自联合国教科文组织的代表安德烈·切韦寥夫更关注中国在世界文化和自然遗产保护方面付出的努力。“中国重视发展多元文化，构建可持续发展的城市，有力促进了联合国2030可持续发展议程的实现。”他举例说，深圳曾获“世界最环保城市”殊荣，扬州被冠以“美食之城”的称号，南京则有“文学之都”的美誉，“保护历史遗迹，进行文化传承，就可以为不同文明之间的对话作出新贡献。”

“一带一路倡议丰富了国际合作理念和多边主义内涵”

当前，世界政治经济格局深刻变化，利益多元，思想多样，国际社会顺应时代潮流、改善全球治理的呼声强烈。

新西兰前总理珍妮·希普利建议在更多维度上推动国际组织之间的合作，“未来，要让全球每一个人都能享受发展带来的福祉”。

“没有一双鞋适合所有人的脚。世界银行、国际货币基金组织、新开发银行等国际机构应为处于不同发展阶段的国家量身定制发展的支持方案。”牙买加前总理布鲁斯·戈尔丁对本报记者说。

中国提出“一带一路”倡议，主张构建新型国际关系、打造人类命运共同体，为国际治理体系改革和建设贡献了中国智慧、中国力量。

与会嘉宾一致认为，“‘一带一路’倡议丰富了国际合作理念和多边主义内涵，推动了全球治理变革，其秉持的共商、共建、共享原则有助于建立更具代表性、包容性、开放性和公正性的全球治理体系。”

兹拉特科·拉古姆季亚表示，共建“一带一路”为沿线国家民众带来了切实好处，“我从没看到其他倡议或项目产生如此深远的影响”。

鸠山由纪夫在接受记者采访时表示，“一带一路”倡议不是为了追求霸权，而是为了推进中国与沿线国家的合作共赢，“我认为日本也应该发挥作用，积极参与共建‘一带一路’”。

达尼洛·图尔克认为，在共建“一带一路”过程中，中国为很多发展中国家提供融资支持，这种支持没有附加条件，有助于推动世界实现繁荣稳定。

“我们需要更多高质量的区域和国际性多边主义机构，从而实现多层次的合作，让更多国家和地区参与到多边主义的发展中来。”比利时前首相伊夫·莱特姆表示，一些国际组织、区域组织的决策机制也要进行改革，使其效率得到提升。

“非洲国家对中国推进多边主义的努力充满感激。”坦桑尼亚前总统本杰明·姆卡帕建议，相关国际组织应该更多考虑非洲国家的诉求，帮助非洲实现更快发展。

《 人民日报 》（ 2019年12月02日 03 版）

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