37比1！联合国亚太妇女权益审议会议对美国说不

人民网曼谷11月30日电（记者孙广勇）11月29日在曼谷闭幕的联合国亚太妇女权益审议会议以37：1的投票结果，通过一项《北京宣言25周年--促进性别平等和妇女赋权亚太部长级宣言》。美国投下唯一反对票。

本次会议是亚太地区国家为纪念明年北京世界妇女大会25周年而举办的区域筹备会议，也是对本地区妇女权益保障相关工作进展情况的一次区域评议。会议受到高度重视，40多个国家派政府代表团出席，其中有24个国家派出部长级别代表团。各方均高度评价北京世界妇女大会的历史性地位和成就，呼吁坚守北京精神，推进性别平等和妇女事业发展。

宣言是各方经过艰苦谈判达成的妥协产物。美国以“尊重妇女生殖健康权利和自由”有关内容与美反堕胎政策相抵触为由，阻止会议协商一致通过该宣言，并要求进行唱名表决。投票结果一经公布，现场一片欢呼并长时间鼓掌。美成为孤家寡人并遭受广泛奚落，连美盟友澳大利亚、新西兰也公开发言对美僵硬立场表达失望。中国代表则发言呼吁坚持多边主义，奉劝个别搞单边主义的国家“回头是岸”。

宣言敦促亚太国家继续深入推进1995年第四次世界妇女大会通过的《北京宣言》及《行动纲领》的落实，将性别平等纳入国家发展规划与财政预算等决策进程，增进与可持续议程的融合发展。宣言鼓励各国采取包容性社会保护制度、公共服务和基础设施，以确保所有女性都有平等的教育机会、体面工作、有利工作条件和薪酬。宣言敦促各国承诺与利益攸关方合作，改变消极的性别规范、歧视性社会态度。

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