原标题：第三届进博会推介会在哥斯达黎加举行

新华社圣何塞11月29日电（记者范小林）第三届中国国际进口博览会推介会11月29日在哥斯达黎加首都圣何塞举行，吸引来自哥政府和企业界的100余名代表参加。

本次推介会由中国国际进口博览局、中国驻哥斯达黎加大使馆和国家会展中心（上海）共同主办。中国国际进口博览局有关负责人详细介绍了进博会情况，多家哥斯达黎加企业代表表示将参加第三届进博会。

中国驻哥斯达黎加大使汤恒在推介会上致辞说，中国是哥斯达黎加第二大贸易伙伴，两国经贸合作潜力巨大。哥斯达黎加绿色、环保、开放的国家品牌形象和咖啡、菠萝等优质农产品已成为进博会的靓丽风景线。他邀请哥政府和企业积极参与明年的第三届进博会，借助该平台充分发挥双边自贸协定效应，针对中国市场需求和消费特点，推动更多哥优质产品进入中国市场，让两国经贸关系走上新台阶。

中国国际进口博览局副局长刘福学说，在前两届进博会上，哥斯达黎加企业积极参展。参加第二届进博会的哥企业数量达12家，参展面积200平方米，与首届相比均增长一倍，参展企业达成意向成交额为540.5万美元，增长超过2.4倍。

哥斯达黎加外贸部副部长萨拉斯说，第二届进博会对哥参展企业来说是一个为自家产品打开中国市场的好机会。哥中双方正积极推进甜瓜、冷冻和脱水菠萝、渔业产品输华检验检疫手续。

推介会上，哥斯达黎加企业代表分享了参加第二届进博会的体验。一家由当地1000多家中小型咖啡生产商组成的联合企业代表说，该企业在第二届进博会上达成了一项5年内在中国销售3万公斤、价值500万美元咖啡的意向协议，企业将继续参加第三届进博会。

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