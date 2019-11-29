三亚三日：冬日里的温暖与回味

点击观看高清组图：“人民系融媒行”感受三亚“放心旅游”

北方寒风呼啸，气温已降至零下。瑟瑟寒冬里，持一张机票，四个小时之后，海南三亚，迎接你的是湿润暖风及无限阳光。

脱掉厚厚的羽绒服，穿上色彩艳丽裙装，踩着柔软沙滩，吃着美味海鲜，在椰林摇曳的光影里，在热带盛放的花丛中，让你的裙裾在风中恣情飘扬……

11月21日—25日，“人民系融媒行”通过亲身体验，全方位立体式探访三亚旅游发展，感受三亚“放心旅游”，拾遗在海南建设中国自由贸易试验区和自由贸易港下的点点旅行故事。

美丽小岛 承载着旅行者的梦

碧蓝大海上，自码头游艇航行不到20分钟，就可从陆地抵达美丽的蜈支洲岛。

20年前，这是南海边一座不为人知的孤岛，蜈支洲岛自1992年开荒筹备，历经27年发展，如今已实现了从“无人问津”到“门庭若市”的华丽转变。极目远眺，烟波浩渺，海天一色。

蜈支洲岛坐落在三亚市北部的海棠湾内，北面与南湾猴岛遥遥相对，南邻美誉天下第一湾的亚龙湾。蜈支洲岛距海岸线2.7公里，方圆1.48平方公里，呈蝴蝶状，翩翩起舞于南海海面。

2000多种植物，乔木高大挺拔，灌木茂密葳蕤。环岛海域水清见底。盛产夜光螺、海参、龙虾、马鲛鱼、海胆、鲳鱼及五颜六色的热带鱼。南部水域海底珊瑚礁得保护很好，五彩斑斓，形态奇异。

蜈支洲岛被人称为“中国第一潜水基地”，是潜水观光及海上娱乐的首选之地。你可以感受海上摩托艇，享受在大海上的飞驰，水面的上飘移，在极速中感受骤停的快感。海水打湿了头发，进到嘴里，咸咸的海水，在游人的刺激呼喊中，化成脸上灿烂的笑容以及意犹未尽的恋恋不舍。

这是一处开发的无人居住的岛屿，至今开放不到10年，岛东、南、西三面漫山叠翠， 2700多种原生植物郁郁葱葱，不但有高大挺拔的乔木，也有繁茂葳蕤的灌木，奇异花木丛生。迄今为止地球上留存下来最古老的植物，号称“地球植物老寿星”的龙血树，据说是制作止血的“云南白药”的原料。

蜈支洲岛享有“中国马尔代夫”的美誉，同时也是世界上为数不多的唯一没有礁石或者鹅卵石混杂的海岛，岛四周海域清澈透明，形态各异的珊瑚及五颜六色的热带鱼一起构成了神奇的海底世界。

岛上绮丽的自然风光和30余项海上和沙滩娱乐项目，美味的海鲜，给观光和度假的旅游者带来原始、静谧、浪漫和动感的体验。

绕行的环岛路上望去，海天一色。观浪击礁石“击起千堆雪”的绽放，享生猛海鲜冲击味蕾的回味无穷。蜈支洲珊瑚酒店的“疯狂海鲜”，在手抓海鲜时尚吃法的基础上，加入了帝王蟹腿、鸡腿螺等丰富的海鲜食材，没有筷子，只有木锤，能让人更轻松地投入地专注于“一网打尽”的丰盛美味。

与蜈支洲岛无人居住岛不同的是另一个美丽小岛，也不容错过。那就是位于三亚西部美丽而又静谧的西岛。西岛又名西瑁洲岛，位于三亚湾，面积 2.68平方公里，是个有原住民的岛屿，原始美丽的海岛风光，一个上千户的小岛，静静地坐落于南海海面，各种各样各具特色的民宿及红色女民兵等历史文化，当地渔民的人文风情浓郁而质朴。

岛上风景秀丽，空气清新，沙滩柔和，海水清澈见底；环岛海域生长着大量美丽的珊瑚，聚集生活着各种色彩斑斓的热带海鱼，宛如一个巨大的热带海洋生态圈。

西岛自有居民至今已有400多年历史，岛上小渔村居民1000多户，4500多人。据考证资料，西岛人的祖先是福建省甘蔗园村人氏。明朝的时候，福建省甘蔗园村群众为了谋生计，他们中的一个族群地，有一个村落集体迁往海南岛，不幸在海上遭遇到台风后，他们中的一部分漂泊到三亚港门村，一部分漂落到西岛，这就是西岛的“土著”居民。

从三亚陆地乘坐快艇或游船10-25分钟即可到达。踏上西岛的一瞬间，舒适而翻修一新的游客中心，迎接着登岛的客人，淡淡的花乡洋溢在空气中，把人的心都醉化了。

与西岛仅一桥相连的牛王岭，是一个原生态的小岛，也是个游客甚少的地方，喜欢安静的游人，慢步于小岛，观海天一色，听涛声依旧，看日出日落，心旷神怡。

西岛西北角一片广阔柔和的沙滩，除了海上游乐休闲娱乐运动，岛上渔民生活的多样民宿，留下来的一个个古老的故事，诉说着当地的渔民风情。

每年百万游客慕名西岛而来，2017年，西岛渔村获评国家级休闲渔业品牌“最美渔村”。2018年，西岛渔村入选海南省五星级美丽乡村示范村。

走在狭窄而弯曲的街道，参观着翻新的民宿，观看着悠然自得的人们，静谧而惬意地生活，感受自己蓦然间，走进了一处世外桃园。

美味海鲜 让味蕾彻底放纵

关于品味海鲜，首先触动我们的是益龙海鲜。这同时也是一个创业的励志故事。

三亚益龙海景渔村老板叶河清，祖籍海南儋州，1963年出生于三亚。1983年，刚过二十岁生日的他，曾在三亚从事小商品批发生意，奔波于三亚与珠江三角洲私企发达的地方，同时兼做各类海产品买卖。1990年代初，贩过盐、卖过海水、在第一市场摆过杂货店。凡事亲力亲为，不怕苦、不怕脏，不怕累，短短几年，一家子虽未致富，但已脱贫。

新世纪初，淘得第一桶金后，他与胞姐联手开了三亚第一家餐饮企业“春园海鲜广场”。这一举动解决了300多人的就业。

2008年叶河清在凤凰岛附近联合创办三亚益龙海景渔村餐饮店。甫一成立，亮点频出，日渐壮大。益龙讲究食材新鲜、价廉物美。在三亚餐饮市场，他主张诚信经营，不短斤缺两，“甩干水分卖海鲜，诚朴益龙天下先”，更是让益龙名声远播。

融媒体记者们，穿上洁白的厨师装，兴致勃勃参观了洁净的厨房操作间及冷储间后，挑上一堆活蹦乱跳的海鲜，眺望着美丽凤凰岛海景，享受着益龙的海鲜美食，不禁心里暗想，下次度假还要带上家人再来这儿。

地处海南省三亚市海棠区的68商业美食街，也是不得不光顾的地方。街区四面花园环绕，绿色植被点缀其间，音乐喷泉日夜轮递。美食街街涵盖川、湘、泰、粤、琼式等美味餐厅，让你目不暇接。

68商业街，不仅打破了国家海岸海棠湾的酒店唯一消费模式，以诚信经营、品质管理迅速赢得了游客以及本土消费者的认可。在海棠68商业街的海鲜自选店，政府限价电子公示牌、诚信筐、甩干海水卖海鲜等诚信操作标准流程刻画在每一名销售人员身上，成为海棠湾游客海鲜、餐饮消费的热门打卡地，并孵化出椰小鸡、杨栏酸鱼汤等海南本土餐饮文化IP 。

还有不得不说的就是火车头海鲜排档了，从当地海鲜超市采购到最后的加工费，一人100元的标准，让参与的每位都吃得淋漓尽致，实惠的大众化消费，呈现出三亚夜间经济的红红火火。

红色旅游 免税购物 多重体验令人留恋

三亚几日，记者们入住的亚龙湾红树林度假酒店，宽敞房间，视野极佳，可享有花园、湖泊或大海的景色。

站在阳台，面朝大开，观室外花园及海景。夜里听着海浪入眠，晨时观看海上日出的壮观。更与众不同的，可以与直升机亲密接触，记者们感受了平生第一次的乘坐直升机俯瞰海景的心跳，驾驶直升机的美女机长，不仅技术出众，颜值更是酷到爆表。

离开三亚的前一晚，融媒体一行观演出、看红展，体验红色娘子军演艺公园的多维度文化氛围。

在红展馆内，讲解员从红色娘子军的立、启、兴、落四个部分，向媒体代表讲述了红色娘子军的历史故事及代表性人物，让媒体对红色娘子军这个耳熟能详的名称有了更加深入的了解。

大型椰海实景演出“红色娘子军”重现了上世纪30年代，那群花样年华的女子，脱下红装换军装与压迫作斗争的感人故事。

以真实山体为背景，并以高科技手段实现电影化实景场景转换，动态坐席将带领观众沉浸剧情之中，让每一位观众如同搭乘“时光机”，穿越回那战火纷飞却又激情澎湃的年代，一起追随着红色娘子军，在黑暗中寻找光明和自由的信念。

“太精彩了！它不仅是对革命先烈的致敬与怀念，更是对新时代红色娘子军精神的传播，有着深刻的意义，为三亚这座充满朝气的城市增添了很多文化脉络。”同行者不禁感叹。

开园以来，红色娘子军演艺公园传承红色文化，不断优化演出内容，丰富产品业态，加强亮化、美化和文化IP植入，让来到三亚的游客体验到与众不同的夜游方式。红色文化的传承与传播，为三亚海风情的文化旅游注入新的灵魂。

除了观看演出，三亚国际免税城更是不得不去感受的购物天堂。集免税购物、餐饮娱乐、文化展示于一身的商业综合体，在这里可以享受到奢华时尚的购物体验。

作为自由贸易港，三亚的免税体验是颇具吸引力的。逛不完的商家，琳琅满目的商品，狂热的打折，吸引着络绎不绝的游客们，他们重复着“买买买”的狂购方式。3个小时的购物时间总是不够多，到了机场即将返程的记者们，还在谈笑后悔没买下某件商品。

三亚国际免税城距三亚市区仅30分钟车程，作为三亚新地标、海南新印象，海南国际旅游岛独具特色和活力的综合旅游零售目的地，也将成为世界了解中国免税及旅游零售行业的新窗口，这座商城，正如同一朵娇艳的“海棠花”盛开在蔚蓝海岸线。

三亚，又何尝不是一朵绽放于海南岛上的美丽的海洋之花！

(责编：贾文婷、杨牧)