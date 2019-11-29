新华社喀布尔11月29日电（记者陈鑫 邹德路）阿富汗总统加尼29日说，美国总统特朗普28日晚突访阿富汗。特朗普慰问了驻阿美军，并与加尼举行会晤。

加尼在社交媒体上说，“我们在双边会晤中讨论了双方在战场上取得的重要进展，包括对阿富汗东部地区‘伊斯兰国’武装分子的打击。”双方认为，如果塔利班真心想要达成和平协议，必须接受停火。

另据美国白宫28日晚说，特朗普突访阿富汗，这是他就任美国总统以来首次访问阿富汗。

白宫发布的文字实录显示，特朗普与加尼会晤后对记者说，目前美方已重新开始与塔利班对话，但双方能否达成协议还要“再等等看”。

特朗普今年9月以塔利班发动袭击致美军士兵死亡为由，叫停了美方与塔利班的谈判。

特朗普还慰问了驻阿美军官兵。特朗普表示，期待驻阿美军数量在未来能降至8600人，而后进一步减少。据美国媒体报道，目前驻阿美军数量约为1.2万人。

2001年，美国遭受“9·11”恐怖袭击后发动阿富汗战争，推翻被美方认定庇护“基地”组织的塔利班政权。战后阿富汗局势持续动荡。据联合国数据显示，今年前9个月，共有2563名阿富汗平民在各类冲突中死亡，另有5676名平民受伤。

随着塔利班近年来在阿富汗势力不断壮大，美国政府不得不选择与其进行谈判。自2018年10月起，美国政府开始与塔利班在卡塔尔首都多哈举行和平谈判。谈判已进行9轮，最新一轮谈判于今年9月初结束，双方达成协议草案。（参与记者：刘晨、刘品然）

(责编：秦白雪(实习生)、贾文婷)