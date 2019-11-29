感受“非凡之城”的魅力

近日，“一带一路”新闻合作联盟短期访学班的28位外籍学员走进苏州工业园区，参观了园区开发建设成果展，访问了创新型企业，并体验了苏州交响乐团和苏州芭蕾舞团的排练。

苏州工业园区于1994年2月经国务院批准设立，是中国和新加坡两国的合作旗舰项目，在商务部公布的国家级经济开发区综合考评中，苏州工业园区连续3年位列第一，并跻身世界一流高科技园区行列，被称为“非凡之城”。据了解，截至2018年底，园区累计有效期内国家高新技术企业达1046家，集聚科技企业超5000家，哈佛大学、牛津大学、麻省理工学院等国际顶尖高校在园区设立了研究机构或离岸创新基地。

在交流讨论环节，摩尔多瓦因佛塔格通讯社社长亚历山大·塔那斯则问道，复杂的外部经济形势是否对工业园区产生了影响。苏州工业园区宣传部副部长朱启飞说，园区今年上半年新增外资项目131个，新增注册外资增长83%。园区外资项目的增长，是外资企业用真金白银为园区和中国政府提供的良好营商环境投下的信任票。朱启飞以瑞士包装企业康美包为例，“11月18日，康美包亚太三厂在园区启动，这个项目投资14亿元人民币，2021年投产后，企业产能将得到明显提升。”

学员们参观了苏州工业园区的创新型企业信达生物制药（苏州）有限公司，感受到园区内创新的魅力。《吉尔吉斯斯坦言论报》商务经理乌曼特古丽·布拉基耶娃认为，这次访学班也是一次“机遇之旅”，她被公司“做老百姓用得起的生物创新药”这一宗旨深深打动。“承认不足，矢志赶超的态度令人赞许。这家公司通过自主研发和开放合作取得了显著的进展，用有效、实惠的创新药为被病痛折磨的人们带来了福音。我非常希望回国后能够促成吉尔吉斯斯坦医学科研机构与企业和信达的合作，让创新成果惠及更多人。”

学员们还欣赏了苏州交响乐团四人演奏的弦乐莫扎特《小夜曲》、皮亚佐拉 《自由探戈》、海顿《皇帝》全曲和苏州芭蕾舞团排练厅表演的芭蕾舞剧《西施》“吴王西施双人舞”、《唐寅》“夜宴”片断。现场的访学团成员们报以阵阵掌声和欢呼声。

来自俄罗斯塔斯社的记者迪米特里·温格尔斯基饶有兴致地向苏州芭蕾舞团艺术总监兼编导潘家斌提出了许多问题，他想知道，中国的故事、中国的传统音乐乃至中国的艺术元素是如何与西方舞蹈形式的芭蕾舞融合得这么好。当他得知中国已经有越来越多的作曲家针对这种“中西合璧”的芭蕾舞表现形式进行创作时，温格尔斯基显得十分兴奋。“中国编导的勇气令人惊叹。”温格尔斯基告诉记者，具有东方风格的芭蕾舞十分美妙，中国舞者创造了新的艺术形式，让人印象深刻。“芭蕾舞是世界上一种通用的语言，而《西施》这台芭蕾舞剧给我们打开了一扇深入了解中国文化、中国历史的窗户。”

《 人民日报 》（ 2019年11月29日 16 版）

(责编：李枫、岳弘彬)