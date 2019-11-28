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新一届欧委会艰难“起航”

2019年11月28日19:09  来源：新华网
 
原标题：新一届欧委会艰难“起航”

　　新华社法国斯特拉斯堡11月27日电　（国际观察）新一届欧委会艰难“起航”

　　新华社记者王子辰

　　欧洲议会27日投票通过以乌尔苏拉·冯德莱恩为主席的新一届欧盟委员会（欧委会）委员名单，为预计12月1日举行的新一届欧委会就职铺平道路。

　　分析人士指出，新一届欧委会原本定于11月初就职，但由于委员人选一度遭到欧洲议会否决而不得不延期履新。如今，新一届欧委会终于组建，应对气候变化、适应数字时代、提供就业机会以及欧美、欧英关系无疑是考验新一届欧委会的难题。

　　新任主席遭挑战

　　今年7月初，欧洲理事会提名冯德莱恩为新一届欧委会主席，但这位欧委会历史上首位女性主席的任职之路并不平坦。

　　由于冯德莱恩获得提名前从未宣布参选，也未开展竞选活动，而且此前的从政经历也与欧盟交集不多，一些欧洲议会议员认为提名她并不合适，甚至缺乏合法性。

　　尽管冯德莱恩在7月中旬的欧洲议会投票中以微弱优势涉险过关，最终成功当选新一届欧委会主席，但她在组建执政团队时再次遇到了来自欧洲议会的挑战。

　　按照欧盟规定，每个成员国都应提名一位欧委会委员人选，人选须获得欧洲议会批准。然而，法国、匈牙利和罗马尼亚最初提名的人选10月在欧洲议会遭到否决，而且正在“脱欧”的英国拒绝提名委员，导致新一届欧委会未能于11月初如期就职。

　　法国、匈牙利和罗马尼亚再次推荐的人选日前获得欧洲议会批准。与此同时，除英国外的欧盟其他27国也决定不能让英国拒绝提名一事阻挠欧委会运作。在这些障碍清除后，冯德莱恩领导下的新一届欧委会得以成功组建，预计将于12月1日正式履新。

　　新班子重任在肩

　　新一届欧委会27日在新闻公报中提到三项“核心议题”，分别是应对气候变化、适应数字时代和提供就业机会。

　　近年来，应对气候变化已经成为欧盟最重要的议题之一，冯德莱恩也将此作为任内重点工作。今年7月，冯德莱恩在欧洲议会发表演讲时，重点阐述未来欧委会在应对气候变化方面如何施政。27日，气候变化再次成为她着墨最多的话题之一。她说，气候变化是欧洲也是世界面临的生死攸关的问题，“一刻也不能浪费”。

　　冯德莱恩表示，欧盟将在预算内充分支持应对气候变化的相关行动，并呼吁团结全球力量共同应对气候变化。

　　如何使欧盟适应数字时代甚至领先全球，是冯德莱恩提出的又一“核心议题”。她27日演讲时说，欧洲必须掌握包括量子计算、人工智能、区块链和关键芯片在内的核心技术。

　　在创造工作岗位问题上，冯德莱恩强调，今后要让欧洲经济“为人民服务”，为人民提供高质量的工作，保障机会平等、工作条件公平和社会包容性。

　　本届欧委会设置了三位执行副主席，分别负责三项“核心议题”。这三位执行副主席都是在上一届欧委会里有任职经历的“老将”，其中负责推动欧盟数字化发展的韦斯塔格以强硬作风著称，曾经重罚谷歌公司。

　　在政治外交层面，新一届欧盟领导层也面临棘手难题。特朗普政府奉行“美国优先”政策等因素导致欧美关系出现裂痕，英国“脱欧”久拖不决导致欧英关系复杂多变，欧美、欧英关系未来走向仍未可知。

(责编：刘洁妍、杨牧)
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