老挝坚定支持中方应对当前香港局势的立场和措施  绝不允许从香港来的不法分子赴老挝从事违法活动

人民网曼谷11月28日电（记者 孙广勇） 老挝人民革命党中央书记处书记、公安部长维莱在赴泰国出席第10届东盟与中日韩打击跨国犯罪部长级会议期间，于11月28日在曼谷接受记者采访时表示，老挝坚定支持中方应对当前香港局势的立场和措施，绝不允许跨国犯罪分子包括从香港来的不法分子赴老挝从事违法活动，老挝执法部门将随时与中国执法部门合作，共同打击各类违法犯罪活动。

维莱表示，如果有从香港来的不法分子试图前往老挝进行鼓动串联，或者进行违法活动，老挝决不允许。一旦得到这方面的消息，老挝执法部门将立即阻止，并与中国相关部门加强执法领域合作。

维莱说，老挝同中国既是亲密友好邻邦，又是具有战略意义的命运共同体。我们一直密切关注中国香港局势的发展，对暴力程度不断升级、严重威胁公共安全深感忧虑。我们坚定支持中国党和政府应对当前香港局势的立场，坚定支持中方为止暴制乱、恢复秩序、反对外部干涉所采取的各项措施。

维莱表示，依法处理香港事务是中国的内政和主权。从事件发生以来，香港警察一直做得很好，尽全力在维护香港的秩序和安宁。老挝支持中国按照国际规则、自主解决香港问题。希望看到香港继续保持繁荣稳定，香港人民继续享有安定富足的生活。

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