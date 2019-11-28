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《中国应对气候变化的政策与行动2019年度报告》发布

中国不断发挥着重要建设性作用

2019年11月28日09:19  来源：人民网－人民日报海外版
 

　　本报北京11月27日电 （记者尹婕）《中国应对气候变化的政策与行动2019年度报告》今日正式发布，国务院新闻办公室举办新闻发布会介绍相关情况。这是中国第11年发布应对气候变化的年度报告，该报告涵盖了减缓气候变化、适应气候变化、规划编制和制度建设、基础能力、全社会广泛参与、积极参与全球气候治理、加强国际合作与交流以及《联合国气候变化框架公约》第25次缔约方大会的基本立场与主张等8个方面内容，全面反映了2018年以来中国在应对气候变化领域的政策行动和工作情况，展示了中国积极应对气候变化的成效及最新进展。

　　该《年度报告》比较全面地反映了这些成效的具体内容，归纳起来主要有6个方面：减缓气候变化工作全面推进，初步核算，2018年全国碳排放强度保持持续下降，基本扭转了温室气体排放快速增长的局面。适应气候变化工作有序开展，农业、水资源、森林、海洋、人体健康、防灾减灾等领域在适应气候变化方面取得了积极进展。应对气候变化体制机制不断完善，不断强化应对气候变化与生态环境保护工作的统筹协调，完善国家应对气候变化及节能减排工作领导小组的工作机制，领导小组统一领导、主管部门归口管理、各部门相互配合、各地方全面参与的应对气候变化工作机制已经初步形成。四是碳市场建设持续推进，陆续发布了24个行业的碳排放核算报告指南和13项碳排放核算的国家标准，碳市场相关制度建设、基础设施建设、能力建设扎实稳步推进。积极参与全球气候治理。坚持多边主义，坚持“共同但有区别的责任”等原则，中国在全球气候治理中不断发挥着重要的建设性作用。气候变化宣传持续强化。各部门和地方积极开展“全国低碳日”活动，开展内容丰富的宣传活动，全社会应对气候变化的意识不断提高。

　　发布会上，生态环境部副部长赵英民就即将召开的《联合国气候变化框架公约》第25次缔约方大会表示，坚持绿色低碳发展，已经成为潮流和趋势。中国作为最大的发展中国家，始终坚定支持多边主义，坚定地维护《联合国气候变化框架公约》及其《京都议定书》和《巴黎协定》明确的全球应对气候变化的原则和框架。立足国情，积极兑现承诺、加强合作，共同应对气候变化所带来的挑战。

(责编：李婷(实习生)、贾文婷)
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