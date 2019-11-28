台当局恫吓登陆台青是在砸人饭碗

11月27日，国务院台湾事务办公室在北京举行例行新闻发布会。国台办新任发言人朱凤莲首次公开亮相。

中新社记者 杨可佳摄

“过去一年多，随着‘31条措施’不断落实落细，台湾同胞在大陆各地学习、工作、生活越来越方便，在更大范围、更多领域享受到了同等待遇。”在11月27日举行的国台办例行新闻发布会上，首次亮相的国台办发言人朱凤莲应询时这样表示。发布会开始时，朱凤莲先后用普通话、闽南语、客家话向台湾同胞问好，随后回答记者提问。

台胞在大陆生活工作更方便

有记者问，与台湾同胞切身利益最密切相关的是他们在大陆学习、创业、就业、生活享受同等待遇，在这方面“31条措施”发布实施一年多来取得哪些新成效？

朱凤莲介绍了职业资格考试方面的情况。她说，去年我们开放134项职业资格考试。据不完全统计，800多名台胞考取多个热门行业的职业资格。比如，去年9月举办首次国家统一法律职业资格考试，573名台湾考生报名，81人通过考试取得法律职业资格证书。大陆旅游市场火爆，去年境内旅游达55亿人次，导游行业供不应求。很多台胞及时抓住机遇，去年133名台胞报考导游职业资格考试，48人顺利取得导游证，今年报考人数增加到180多人。

朱凤莲说，今年1月，教育部门出台政策，在大陆学习、工作、生活的台湾居民可申请参加中小学教师资格考试，通过认定后可取得中小学教师资格。80名台胞报名参加3月的考试，10人通过笔试，7人通过面试获得教师资格证。今年第二次考试仍在报名中。

在进入大陆事业单位就业方面，朱凤莲介绍说，在福建、天津、江苏、上海等12个省市开展台胞进入事业单位工作试点的基础上，辽宁、河南、重庆、四川、陕西5省市的自由贸易试验区也纳入试点范围。目前，在大陆200多所高校就职的台湾教师有1600多人。

在申请参与国家重大人才工程方面，朱凤莲说，目前已有72名台湾专业人才入选国家“千人计划”。在大陆工作的台湾研究人员申报2018年国家社科基金年度项目和青年项目课题157项，其中立项58项。国家艺术基金收到12个与台湾地区机构或单位开展合作项目的申请，有19名台湾艺术家申报青年艺术创作人才项目。

在台湾取得的学术成果纳入评价体系方面，朱凤莲介绍说，今年7月，南京大学中国社会科学研究评价中心将15个学科30种台湾人文社科类学术期刊纳入“中文社会科学引文索引”（CSSCI）数据库来源期刊目录。目前相关工作运行正常，各方反映良好。这对在事业单位或高校工作的台湾青年是非常利好的方面。

两岸影视合作成果丰硕

有记者问，台湾电影界人士今年参评第32届中国电影金鸡奖并获得提名，这是“31条措施”实施后首次有台湾影人和合拍作品报名并入围金鸡奖。请问台湾同胞在参与两岸影视合作和文化交流方面还取得哪些成果？

朱凤莲应询介绍说，在参与两岸影视交流合作方面，台湾人士年度应邀参与大陆广播电视节目制作有800多人次，两岸业界合作意愿更加强烈。北京、上海、江苏、浙江等地广播电视行政部门收到多家两岸制作机构提出的合拍意向，各级电视台和视听网站引进台湾产影视剧2018年12部、2019年17部，呈明显增长态势。在大陆上映的台湾电影也受到观众热烈欢迎，《比悲伤更悲伤的故事》上映票房达9.54亿元，位居今年大陆电影总票房第16名。去年第29届中国电视金鹰奖首次将台湾地区演员纳入观众喜爱的男、女演员奖评选范围，今年台湾电影人参评第32届中国电影金鸡奖并获得提名。

她说，在参加“中华文化走出去”计划方面，台湾艺术家和文创机构先后参加在马德里、马耳他、首尔中国文化中心举办的“中国文创产品展示周”“中国世界遗产文创设计产品展”等重要活动，体现了两岸同胞共同传承和弘扬中华文化的丰硕成果。两岸文化机构共同策划的“海上丝路——东方生活美学展”纳入海外中国文化中心项目资源库，被首尔中国文化中心选中并于今年5月赴韩国展出。

朱凤莲说，在参与中华优秀传统文化传承发展工程方面，台湾艺术家获评福建省首批非物质文化遗产项目台湾地区代表性传承人。两岸合作创排的地方戏《阿搭嫂》参加第十二届中国艺术节展演。

民进党阻碍两岸交流不得人心

有记者问，据报道，30名台胞因担任大陆社区主任助理遭台当局处罚后提起行政诉讼，日前被台内部事务主管部门全数驳回。民进党当局还声称，将持续调查所谓台湾民众“违法”赴大陆担任相关职务的情况。发言人对此有何评论？

朱凤莲说，近年来，我们顺应台湾同胞实际需求，为他们提供更多更好的发展机遇，帮助他们解决就业的实际困难，受到台胞广泛肯定和欢迎，有数以万计的台胞在大陆高校、科研机构、医院和各类企事业单位工作。

朱凤莲表示，关于在厦门海沧区工作的台湾青年遭到民进党当局打压、惩罚，我们已多次介绍情况、表明态度。这些台湾青年来海沧工作，有的是受当地企业聘用并签订劳动合同，担任社区主任助理，从事社区建设、现代农业、传统文化保护、乡村教育振兴和志愿服务等工作，有的受聘于海峡城乡发展基金会，以社区营造员身份为社区提供服务。

朱凤莲说，大陆为台湾青年提供的是就业机会，而台湾青年所求的也是自身更好的发展。就是这样简单的事情，民进党当局还处处设卡，动辄以所谓“违法”来进行威胁、恫吓，实际上是在砸台湾青年的饭碗。

有记者问，民进党在台立法机构推出“反渗透法”草案，对两岸交流做出更多限制。发言人对此有何评论？

朱凤莲说，今年以来，民进党当局通过操弄所谓“中共代理人”修法等，不断煽动两岸对抗、制造两岸敌意，已遭到台湾社会各界强烈反对。现在他们又炒作所谓“反渗透法”，无论手法怎么变换，目的都是为了打击岛内持不同立场的党派团体人士，恐吓、惩罚参加两岸交流的台湾民众，在台湾社会制造“绿色恐怖”。民进党当局企图以此来谋取选举私利，不可能得逞。

(责编：秦白雪(实习生)、贾文婷)