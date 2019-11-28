青岛对德地方经贸合作迎来新机遇

本报电 据青岛市商务局统计，今年以来，德国新增在青投资项目10个，合同外资同比增长95.76%、实际使用外资同比增长65.71%。截至目前，德国累计在青投资项目365个，德国是青岛市欧洲第一大外资来源地。

据了解，今年以来，青岛与德国地方经贸往来频繁。6月，“青岛遇见德国-商务对话会暨德国青岛周开幕”活动在德国杜塞尔多夫举办，多个合作项目参加集中签约，其中，德国倍世BWT集团与海尔集团合资生产净水器项目是近年来德国在青投资最大项目；10月，德国联邦电商协会来青考察访问，与中德生态园实业发展有限公司，就建立中德合资公司及在青设立德国联邦电商协会分支机构达成初步合作意向；11月，“2019年青岛德国商务周暨中德隐形冠军企业投资与合作论坛”举办，德国隐形冠军协会与青岛市商务局、青岛市中德交流合作协会签署战略合作备忘录签约仪式。根据合作备忘录，三方将共建全方位、多角度、多层次的长期稳定合作机制。

同时，德国经济合作与发展部、基尔市、雷根斯堡市、奥尔登堡市、上海德国中心、德国工商大会、德国西南金属雇主协会等8个德国代表团访问青岛洽谈合作，德国雷根斯堡、奥尔登堡等城市在青岛中德生态园内设立了常驻代表机构，专门负责拓展对青交流合作。

青岛与德国历史渊源深厚。改革开放以来，青岛与德国的经贸合作日益密切，从海尔集团与德国利勃海尔技术合作，到一汽大众、空客直升机等一批德资项目在青岛建成投产。

截至目前，德国在青岛重点项目包括德枫丹（青岛）机械有限公司、格雷斯催化剂（青岛）有限公司、隔而固（青岛）振动控制有限公司、青岛麦德龙仓储管理有限公司、安德烈斯蒂尔动力工具（青岛）有限公司、空中客车直升机（青岛）有限公司等。

据了解，2016年6月，德国青岛工商中心正式揭牌。为青岛和德国企业提供政策咨询、投资贸易信息，深入调研德国以及欧洲其他国家经贸法规政策、市场发展动态及投资贸易等信息，务实促进青岛与德国及欧洲扩大和深化相互投资和经贸合作。

据悉，青岛正加快建设对德“国际客厅”，以项目合作为抓手，全面推进对德交流合作。目前，青岛已与德国汉堡、卡塞尔、曼海姆、勃兰登堡州、慕尼黑、奥尔登堡、巴伐利亚中德经济文化协会等7个城市（机构）建立了经济合作伙伴关系，实现了日常联络、信息沟通机制化，组织互访活动、展会和合作交流活动常态化。

（赵 伟）

(责编：秦白雪(实习生)、贾文婷)