留法女孩的“网红”路

麦婉娟（右二）和同学在一起

2019年8月，麦婉娟从法国图卢兹高商学院毕业。9月，她进入里昂商学院继续攻读研究生学位。

成为网络红人分享生活

笔者初识麦婉娟是在当前国内十分火爆的某网络社交平台，她拥有4.9万的粉丝，平时会发一些当下最流行的短视频和一些时尚穿搭心得。在她的频道里，粉丝们能看到一个中国姑娘在法国努力生活的痕迹。

去年9月，麦婉娟看到一些国内社交平台上有许多像她一样的留学生分享自己在国外的学习生活，当时在法国读本科的她也注册了一个账号，开始分享自己在法国生活的点滴。

“开始时，我只是单纯地想分享我的半工读生活，在平台上展示我如何做简历，没想到有很多人开始关注我。”随着粉丝越来越多，她也多了一份社会责任感。“我的粉丝中，有很多人觉得自己活得不太开心，生活压力很大。我希望能够通过我的分享让他们感受不一样的生活，增加他们的获得感。哪怕是我的粉丝通过阅读我发布的内容后能有一丁点儿的收获，我就很开心。”让麦婉娟欣慰的是，在她经营自己平台的短短1年时间里，有粉丝因为她而选择到法国留学。“传播正能量，用自己的观点和知识改变别人，这是我觉得最重要的事情。”麦婉娟说。

利用专业知识经营频道

麦婉娟学的是市场营销专业，这也有助于她运营个人频道。“其实运营频道会用上我学过的很多市场营销方面的专业知识，比如怎样做标题，怎样去构思文章，怎样编排内容等。很多受众以为它只是一个普通的帖子，但帖子阅读量高并不是偶然，里面大有文章。”麦婉娟分享道。

麦婉娟学以致用，将自己的知识结合平台运营。粉丝越来越多，她也因此获得了更多的机会。麦婉娟的梦想是完成学业后进入法国在市场营销上做得很好的品牌——欧莱雅工作。因为她的频道内容质量高，粉丝数量多，她也得到了一个参加欧莱雅线下活动的邀请。在活动上，她见到了欧莱雅负责市场营销的主管，便抓住机会主动与其交流。“我们在那个活动上聊了很多，这是我以前想都不敢想的，我觉得离梦想又近了一步。”谈起这次经历，麦婉娟十分兴奋。

未来，麦婉娟打算继续经营她的个人频道。“虽然我并不打算全职运营，但会抽时间更新内容。因为运营这个频道确实让我变得强大了，也获得了很多以前从未有过的机会。”麦婉娟说。

半工读积累经验助力学习

与网络上展现的积极阳光的形象一样，生活中的麦婉娟是一名不折不扣的“学霸”。除了在校期间专业成绩名列前茅，课余时间，她在巴黎找了一份工作以积累经验并为家庭减轻负担。“我大三时，知道学校有一个项目可以半工读，为了减轻家里的负担，便决定去试试。我学习的商科比较实用，在工作之后再回到课堂，就更加能深入了解课本当中的理论知识是怎么回事，一些看似很深奥的理论在实践中自然而然地就懂了。”麦婉娟说。

尽管麦婉娟已经在巴黎的一个大公司有了一份工作，在国内的平台也有属于自己的粉丝，但她并不满足于此，而是挑战自我，决定继续考研。在准备考研究生的时候，她在学校的课程还在继续，工作也没有停下。每个月她得往返巴黎和学校一次，来回需坐火车。在火车上，麦婉娟还在学习。“我工作的地点在巴黎，上学的地点在图卢兹，每次从学校往返巴黎都在火车上刷题。我觉得时间管理很重要，比如我去咖啡厅学8个小时也是学，同样在火车上也可以学习，坐火车这段时间应该被充分利用。”最终，麦婉娟收获了好消息，拿到了里昂商学院的研究生录取通知书。

(责编：秦白雪(实习生)、贾文婷)