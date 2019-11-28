感受古老城市的创新活力

站在长江之滨的南京江北新区，第二期“一带一路”新闻合作联盟短期访学班的学员们发出感叹：“古老的城市，活力的城市！”

这里四年前才获批国家级新区、三个月前刚成为中国（江苏）自由贸易试验区南京片区，基础设施和产业园区正在快速建设与投用，学员们眼前是一栋栋崭新的现代化建筑；短短四年间，这里已集聚包括集成电路、生命健康、人工智能、物联网和现代金融等一批重点产业集群。

在南京智能制造研究院机器人产品展厅，学员们围在特种消防、医疗陪护机器人前参观。哈萨克斯坦通讯社评论员克马尔·马山罗说，他关注中国人工智能和机器人的技术进展，希望能作一篇深度报道，这次参观是补充知识和资料的绝佳机会。俄罗斯“自由媒体”网站主编塔吉扬娜·苏达科娃说：“今天完全没有看够。”

2016年10月落成的基因大厦，是全国首批健康医疗大数据中心及产业园试点工程，其中基因测序中心拥有50台基因检测设备，引进了一批先进基因测序企业入驻，如今已建成亚洲最大的基因测序基地，年测序能力达40万—50万人次。乌兹别克斯坦《言论报》协调员鲁斯兰·肯扎耶夫表示，南京江北新区集聚了这么多不同门类的顶尖高新技术产业，一定会带动周边地区发展。

下一代互联网国家工程中心南京创新中心的主要业务是建设和运营IPv6根服务器系统，开展相应的下一代互联网关键技术研究、离岸数据外包、IPv6互联网大数据中心等业务。亚美尼亚NEWS.AM通讯社副总编辑康斯坦丁·阿克拉米扬拉着工程师问个不停：“能遇到直接负责这一项目的专家实在是太难得了！”阿克拉米扬说，他对于这一领域发展趋势的许多疑问在江北新区得到了很好的解答。

自贸区南京片区的定位，是建设具有国际影响力的自主创新先导区、现代产业示范区和对外开放合作重要平台。按照方案，南京江北新区正加快建设下一代互联网国家工程中心，建设国家集成电路设计服务产业创新平台、国家健康医疗大数据中心等，一批前瞻性先导性产业将成为南京“创新名城”建设的重要支撑。在国家创新驱动发展战略指引下，南京江北新区将发挥国家级新区和自贸区的“双区”叠加优势，围绕产业链布局创新链，聚焦科技与产业深度融合，打造国际创新策源地，建设好芯片之城、基因之城和新金融中心“两城一中心”。

阿塞拜疆国家通讯社首席记者阿齐兹·马梅托夫说，“在南京，我感受到古老城市的创新活力。这里到处洋溢的创新精神，让南京这座古老的城市在高科技产业道路上迅速前进。”

《 人民日报 》（ 2019年11月28日 17 版）

(责编：李枫、岳弘彬)