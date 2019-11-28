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中东安全论坛在京开幕

2019年11月28日04:58  来源：人民网－人民日报
 

　　据新华社北京11月27日电  （记者郑明达）中东安全论坛27日在北京开幕，与会嘉宾以“新形势下的中东安全：挑战与出路”为主题，围绕地区公平正义、多边主义、发展促安全、文明对话等议题展开研讨。

　　外交部部长助理陈晓东表示，中东是中国同世界交融互动的重要板块。中东的和平安全、稳定发展是中国的期许所向、利益所在、担当所系。通过举办中东安全论坛，中方希望为各方在中东安全治理领域打开新思路、探索新方式提供有益平台。

　　伊拉克前总理阿拉维表示，中国始终站在中东国家和人民一边。当前中东地区面临恐怖主义、难民、外部势力干涉等问题，和平进程裹足不前，安全形势复杂严峻。中国坚持以对话协商推动有关问题政治解决，对中东地区安全与稳定有着积极意义。

　　约旦前副首相贾瓦德·阿纳尼说，中国改革开放40多年来取得了令人赞叹的成就，广大阿拉伯国家希望借鉴中国经济发展经验，让本地区人民过上更好的生活。希望中国能为中东地区政治、经济、安全等目标的实现发挥更大的积极作用。

　　中东安全论坛由中国国际问题研究院主办，邀请来自30多个中东及域外有关国家的外交、安全领域官员、学者及中国外交部、国防部等单位代表，部分中国前驻外使节，智库专家等200多人与会。


　　《 人民日报 》（ 2019年11月28日 03 版）
(责编：李枫、岳弘彬)
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