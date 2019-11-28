11月27日，第六届中日教育交流会在日本大阪召开。来自中日两国152所大学及中等院校共计400余名校领导及师生齐聚一堂，围绕“面向未来的中日教育交流——新时代、新合作、新发展”的主题，就进一步推动两国院校紧密合作、促进中日友好等议题展开对话交流。

中日教育交流会由中国教育国际交流协会主办，日中文化交流中心承办，自2013年第一次举办以来，已经从单一的交流会发展成包括高水平的中日医学交流论坛、中日关系论坛等在内的综合性教育交流盛会，成为中日间规模最大、水平最高、影响最广的教育交流活动。

中国驻大阪总领事李天然在开幕式上致辞说，本届中日教育交流会是中日高级别人文交流磋商机制启动之后的第一个高水平的人文交流活动，期待两国教育界人士以此为契机，广泛交流，凝聚共识，达成更多促动中日双方共赢共享的合作项目，共同为新时代两国关系改善和发展作出更大贡献。

日本文部科学省高等教育局国际战略分析官林和彦表示，推动日中两国大学生之间的交流，对增进相互理解、构筑稳定的日中合作关系十分重要。目前日中两国间经济活动和人员交流日趋活跃，两国政府就扩大两国间人才和知识交流达成共识。

当天，中日教育交流会还设置中日大学校长论坛、中日关系论坛、中日医学交流论坛、中日高等职业教育交流会、大学生国际创业大赛和中日教育交流会等6个分会场，其中中日关系论坛为首次举办。两国大学领导在论坛上表示，今后将进一步扩大互派留学生规模，切实推进本校国际化发展。

在首次举办的中日关系论坛上，两国专家学者围绕“变化中的世界与中日关系”主题，就中日政治关系、国际环境新变化与中日合作、中日经济的发展前景等内容进行了交流探讨。清华大学国际关系研究院教授刘江永认为，在环保领域，中日两国合作潜力巨大，希望今后能进一步加强对接，造福两国人民。日本众议员近藤昭一分享了上世纪80年代去中国留学的难忘经历，并表示：“面对面交流尤为重要，可以建立信赖关系。希望更多日本年轻人去中国留学，多与中国人交朋友，唯有如此才能构建互利共赢的日中关系。”

中日医学交流论坛以“生命科学的创新”为主题，探讨中日医学界对诱导多能干细胞技术的最新研究。大阪大学大学院医学系研究科心脏血管外科学教授泽芳树期待与更多中国大学的医学专家进行更深入交流，推动日中医学合作结出硕果。

中国教育国际交流协会副会长、秘书长赵灵山指出，中日教育交流会为两国学校、学者、青年之间的交流对话搭建平台，为深化两国人文领域交流、增进民众相互理解与友谊、促进中日友好发挥了重要作用。

在中日教育交流会现场，记者遇到今年9月曾到中国访问的京都大学法学部大四学生佐佐木捷。他说：“那次访华让我深深爱上了中国，之后我一直积极参加各种日中友好交流活动。今天参加教育交流会让我再次体会到日中合作共赢的必要性，我愿为日中友好合作贡献绵薄之力。”

今年是“中日青少年交流促进年”。中日两国商定，未来5年内将安排3万名青少年实现交流互访。说着一口流利汉语的关西外国语大学大四学生久保愉美连续两年参加西日本大学生友好访华团，她说：“我喜欢与中国学生交流，也希望更多日本年轻人去中国看看，携手为日中友好贡献力量。”

（本报大阪11月27日电）

《 人民日报 》（ 2019年11月28日 03 版）

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