原标题：中华人民共和国和苏里南共和国联合新闻公报（全文）

新华社北京11月27日电 中华人民共和国和苏里南共和国联合新闻公报

一、应中华人民共和国主席习近平邀请，苏里南共和国总统德西·德拉诺·鲍特瑟于2019年11月27日至30日对中国进行国事访问。

二、访问期间，国家主席习近平同鲍特瑟总统举行会谈，国务院总理李克强会见鲍特瑟总统。两国领导人就双边关系及其他共同关心的问题深入交换了意见，达成重要共识。鲍特瑟总统一行访问了北京，并赴浙江访问。

三、苏方热烈祝贺中华人民共和国成立70周年，高度赞赏中国发展建设取得的伟大成就，相信在习近平新时代中国特色社会主义思想指引下，中国人民将实现“两个一百年”奋斗目标。

中方赞赏苏里南在国家建设事业中取得的成就，祝愿苏里南经济社会发展取得更大进步。

四、两国元首一致认为，中苏传统友谊源远流长，是两国人民的宝贵财富。建交43年来，两国关系深入发展，政治互信不断增进，各领域合作成果丰硕。鉴此并着眼于未来发展，双方决定把中苏关系提升为战略合作伙伴关系，以推动两国关系持久稳定发展。

五、双方一致认为，国家不分大小、强弱、贫富一律平等。在新的历史时期，各国应在相互尊重、公平正义、合作共赢的基础上开展友好交往，尊重以《联合国宪章》为核心的国际法和国际关系基本准则，共同推动建设新型国际关系，构建人类命运共同体。

六、双方重申尊重彼此国家独立、主权和领土完整，支持各自国家人民自主选择符合本国国情的发展道路，在涉及彼此核心利益问题上相互理解、相互支持。

双方一致主张，坚持一个中国原则是国际社会的普遍共识，也是中苏建立和发展关系的根本前提和政治基础。苏里南政府重申中华人民共和国政府是代表全中国的唯一合法政府，台湾是中国领土不可分割的一部分。苏方支持两岸关系和平发展和中国政府为实现国家和平统一所作努力。

七、双方一致同意保持高层和各级别交往势头，扩大两国政府部门、立法机构、政党和地方之间的交流合作，充分发挥两国政府间各双边合作机制的重要作用，密切社会机构、企业和金融机构、媒体、学术机构和地方等各层级交流合作，不断增进相互了解和政治互信。双方愿进一步促进人员往来，不断提升便利化水平。

八、苏方高度评价中方提出的共建“一带一路”倡议，认为倡议契合广大发展中国家的实际发展需要，将为包括苏里南在内的拉美和加勒比地区国家发展带来重要机遇。双方致力于在两国政府2018年签署的共同推进“一带一路”建设谅解备忘录基础上，将两国互补优势转化为全面合作优势，秉持共商、共建、共享原则，坚持开放、绿色、廉洁理念，努力实现高标准、惠民生、可持续目标，加强政策沟通、设施联通、贸易畅通、资金融通和民心相通等领域务实合作。双方签署共同推进“一带一路”建设合作规划。

九、中方表示将继续加强同苏里南的团结协作，并在力所能及范围内为苏里南发展经济、改善民生提供支持。苏方感谢中方长期以来提供的帮助，认为中方援助为促进苏经济社会发展发挥了重要作用，受到苏人民热烈欢迎。

十、双方一致认为，中苏建立和发展关系，根本目标是促进共同发展、增进民生福祉。双方将加强农业、科技、教育、文化、体育、扶贫等领域合作，深化两国人民的相互理解和友谊，实现共同发展进步。中国政府支持中国企业赴苏里南投资兴业，欢迎苏方扩大对华出口。作为中国公民组团出境旅游目的地，苏里南欢迎更多中国游客赴苏旅游。

十一、双方一致认为，世界正处于大发展大变革大调整时期，和平与发展仍然是时代主题，各国相互联系和依存日益加深。中苏致力于将彼此关系打造成不同规模、不同国情国家友好合作的典范。

十二、双方一致倡导国际关系民主化，主张以对话解决争端、以协商化解分歧，推动建设开放型世界经济，促进贸易和投资自由化便利化，反对一切形式的贸易保护主义，支持多边贸易体制，共同致力于推动经济全球化朝着更加开放、包容、普惠、平衡、共赢的方向发展。

两国外交部将就国际形势、双边关系以及共同关心的问题在共同商定的时间进行不定期磋商。

十三、双方一致认为联合国安理会改革应优先增加发展中国家的代表性和发言权，通过协商凝聚共识，寻求适当解决方案并达成最广泛一致，确保改革符合联合国长远利益和全体会员国共同利益。

双方将加强在联合国等国际组织和多边机制内的协作，共同推进落实2030年可持续发展议程，推动深化南南合作。

十四、中方赞赏苏方在国际和地区事务中发挥建设性作用。苏方将积极参与中国－拉共体论坛建设，推动中拉整体合作，为平等互利、共同发展的中拉全面合作伙伴关系在新时代结出新硕果贡献力量。双方同意共同办好中国－加勒比经贸合作论坛。

十五、两国元首在会晤后共同见证双方签署涵盖共建“一带一路”、务实合作、司法协助、农业技术、基础设施建设等领域十余项合作文件。双方将认真落实两国领导人达成的各项共识，推动有关合作不断取得进展。

十六、双方一致认为，此访对推动中苏关系长期稳定健康发展具有重要意义。习近平主席祝贺鲍特瑟总统成功实现对中华人民共和国的国事访问。鲍特瑟总统对习近平主席以及中国政府和人民的热情友好接待表示衷心感谢。

2019年11月27日于北京

(责编：刘洁妍、杨牧)