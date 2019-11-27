韩正与俄第一副总理主持中俄投资合作委会议

本报北京11月26日电 （记者赵成）中共中央政治局常委、国务院副总理、中俄投资合作委员会中方主席韩正26日在人民大会堂与俄罗斯第一副总理、委员会俄方主席西卢安诺夫共同主持中俄投资合作委员会第六次会议。双方总结梳理了两国投资合作进展和重点项目实施情况，一致同意加强两国发展战略对接，推动投资合作取得新成果。

韩正表示，习近平主席和普京总统一致决定，深化两国投资合作，充分发挥投资合作委员会统筹协调作用，共同推动更多合作项目落地。中方愿与俄方携手努力，全面落实两国元首重要共识，推动中俄投资合作高质量发展，取得更多务实成果，不断充实中俄新时代全面战略协作伙伴关系内涵。

韩正提出，要鼓励两国企业开展科技创新、数字经济、农业、金融服务等领域投资合作，持续推动营造更加稳定公平透明便利的营商环境，更好保障两国投资者合法权益。

西卢安诺夫表示，近年来，俄中双边贸易投资规模不断扩大，基础设施、能源、农业、医药、科技等多个重大投资项目取得重要进展，令人鼓舞。俄方愿同中方一道，落实好两国元首重要共识，切实采取更多便利化措施，推动更多投资合作项目落地，为中国企业在俄经营提供更好环境。

会后，韩正和西卢安诺夫签署了《中俄投资合作委员会第六次会议纪要》。

(责编：李婷(实习生)、杨牧)