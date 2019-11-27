共同描绘绿色发展未来

11月26日下午，以“新时代的中国：大美青海 从三江源走向世界”为主题的外交部省区市全球推介活动在外交部蓝厅举行。来自140多个国家的驻华使节、国际组织驻华代表以及工商界代表、中外专家学者和媒体记者等500余人出席。

国务委员兼外交部长王毅在致辞中说，青海是人与自然和谐共生的一片净土，是中国生态资源的宝库，是中国绿色发展的高地，是丝绸之路经济带的要冲。青海取得的巨大成就是中国发展振兴的一个缩影，是推进国家治理现代化的成功写照。

青海省委书记王建军表示，作为“一带一路”的重要节点，青海将带着三江之源、生态屏障、国家公园、资源能源“四张名片”，与世界密切合作、携手同行。青海省省长刘宁从生态保护、绿色发展、营商环境、和谐民生等方面推介青海，欢迎中外各界人士与青海共享发展机遇，共创美好未来。

各国大使对青海在绿色发展和减贫方面的经验兴趣浓厚，在互动环节纷纷提问。“青海正在建设国家公园，如何既保护环境又吸引游客？”冰岛驻华大使古士贤这样问道。“尼泊尔和青海一样，也有很多山区，请分享青海在经济社会发展、特别是减贫方面的经验。”尼泊尔驻华大使鲍德尔如是说道。

肯尼亚驻华大使塞雷姆说：“青海绿色发展的理念，让我想到了自己美丽的家乡。非洲国家可以在很多领域和青海开展合作。”

“今天的推介会让我们有机会了解中国如何推动偏远地区更高水平发展，也体现了中国保护民族文化多样性的努力。”塞尔维亚驻华大使巴切维奇由衷说道。

在非物质文化遗产展厅，身着亮丽民族服装的手工艺人们正在展示自己的绝活。有的在青绣上飞针引线，有的在唐卡上细致描绘，有的则一丝不苟地凿刻着银铜器……他们身后的展品惟妙惟肖、精彩绝伦，吸引了许多来宾观看。来自斯里兰卡的记者沙妮卡认真欣赏，不时好奇询问。“这些艺术品太美了。我很喜欢唐卡，它的风格和绘制方法很特别。”

南非驻华大使馆政治处参赞斯亚博加·彭寇在“数说青海”展示前驻足良久，他说：“这些图片和文字详尽地展示了青海取得的扶贫脱贫成果。不只是青海，中国各地区扶贫脱贫工作都卓有成效。我希望能够了解更多中国扶贫脱贫经验。”

蓝厅内外，雪域高原的绝美、大河源头的壮美、非遗项目的精美、山川湖泊的秀美，向世界讲述着大美青海的“生态之美”“发展之美”“和谐之美”“幸福之美”，期待着与世界各国共同创造美好明天。

《 人民日报 》（ 2019年11月27日 03 版）

(责编：李枫、岳弘彬)