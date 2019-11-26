中日高级别人文交流磋商机制首次会议在日本举行

本报东京11月25日电 （记者刘军国）11月25日，国务委员兼外交部长王毅在东京同日本外相茂木敏充共同主持中日高级别人文交流磋商机制首次会议。

王毅和茂木敏充首先分别宣读了习近平主席和安倍晋三首相向会议发来的贺信。

王毅表示，中日建立高级别人文交流磋商机制，是两国领导人达成的重要共识，寄托了两国领导人的深切期望。中日两国人文交流渊源深厚，积淀了两国独特的文化交融，凝聚成联结两国人民的牢固纽带，形成了促进两国关系发展的不竭动力。双方应从历史文化的深厚积淀中寻找价值认同，从亲仁善邻的古老智慧中汲取现代启迪，开辟两国民众相知相亲之道，推动中日关系行稳致远。中方愿同日方加强统筹规划，进一步扩大双向人员往来，丰富两国人文交流内涵，加强民意引导塑造，推进文明交流互鉴，不断增进两国民众的相互认知和友好感情，为两国关系长远发展打造强劲的人文纽带和稳固的民意基础。

茂木敏充表示，日中拥有2000多年悠久交往历史，两国人文交流为增进双方民众相互理解发挥着重要作用，是推动两国关系长远发展不可或缺的基础。双方应充分发挥高级别人文交流磋商机制作用，积极开展文化、体育、旅游等人文领域交流合作，推动新时代日中人文交流取得新的更大发展。

双方主管部门负责人分别介绍了两国在文化、旅游、教育、体育、媒体、影视、地方、青少年、妇女等领域交流合作进展和规划等情况。会议达成8项重要共识：确定2020年为“中日文化体育交流促进年”；恢复和扩大中日双向修学旅行；均衡扩大两国人员往来，争取尽快突破1500万人次，同时办好中日旅游论坛；推进影视、音乐、动漫、出版等文化产业合作及高水平艺术团交流互访；相互支持办好2020年东京奥运会和2022年北京冬奥会，以奥运合作为纽带，提升两国体育领域交流合作水平；支持新闻界开展互访和交流合作；共享推进妇女事业的经验，促进男女共同参与发展的合作；同意明年适时在中国举行中日高级别人文交流磋商机制第二次会议。

《 人民日报 》（ 2019年11月26日 03 版）

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