一带一路助推协同开放(壮丽70年 奋斗新时代·区域协调发展新格局)

2100多年前，西汉使者张骞从长安出使西域，从而开辟了丝绸之路。

如今，那驼铃声声的漫漫长路，“钢铁驼队”往来穿梭——中欧班列“长安号”，开行6年来，每天都在上演新的故事：线路从1条增加到10多条，列数从每周1列增加到每天四五列，运送货物覆盖参与“一带一路”建设的40多个国家和地区。

“……九市开场，货别隧分。人不得顾，车不得旋……”在共建“一带一路”推动下，“长安号”的演进不是个例。古丝绸之路繁荣景象，正不断再现于世人面前。

这一切，都源自于习近平主席于2013年秋提出的共建“丝绸之路经济带”和“21世纪海上丝绸之路”重大倡议。

从亚欧大陆到非洲、美洲、大洋洲，共建“一带一路”为世界经济增长开辟了新空间，为国际贸易和投资搭建了新平台，为完善全球经济治理拓展了新实践，为增进各国民生福祉作出了新贡献，也助推中国沿海、内陆、沿边地区协同开放，东中西和南北方共同发展。

中国，正步入全方位开放新时代。

在与世界的互联互通中，区域协调发展动力更加充沛

6月26日凌晨，一架满载货物的埃塞俄比亚航空公司全货机，飞离重庆江北国际机场，这标志着重庆至德里、亚的斯亚贝巴全货机定期航线正式开通。同一天，中新互联互通项目“陆海新通道”万州班列，载着重庆生产的化工产品奔向广西北部湾，在那里通过海运将货物发往东南亚国家。

乘着共建“一带一路”的东风，重庆这座内陆城市从开放末梢转变为开放前沿——向东，通过长江黄金水道出海；向西，中欧班列直达欧洲；向南，“陆海新通道”通达东南亚国家；向北，“渝满俄”班列直达俄罗斯。近3年来，重庆对俄罗斯、捷克、沙特阿拉伯、波兰等国家的进出口贸易额年均增长40%以上，对共建“一带一路”国家和地区进出口均保持1100亿元以上规模。

山城重庆，正是中国中西部地区在共建“一带一路”中加快开放步伐、协调发展的缩影。

——依托新亚欧大陆桥的区位优势，河南打通“陆上、海上、空中、网上”4条丝路，同全球200多个国家和地区建立了贸易联系，食品、服装、化妆品、零部件在这里完成“世界—中国”的分拨轨迹。

——背靠中蒙俄经济走廊，内蒙古18个口岸承担着中俄之间65%的陆路过货量、中蒙之间95%的过货量。2018年，中欧班列从内蒙古过境2850多列，占全国总量近50%。

——受益于向西开放，新疆当地机械化工产品运往中亚各国，投身基础设施建设；新疆特色番茄酱搭上中欧班列，远销意大利那不勒斯。

——加强与“一带一路”沿线国家和地区粮食合作，甘肃兰州打造“西部粮都”，建设区域性粮食储备中心、粮食期货及贸易中心、主食转化加工配送中心、进口粮食加工基地。

——中缅铁路、中越铁路建设加快推进，让云南的陆、空立体交通网络进一步完善。2018年，云南与大湄公河次区域5国的贸易总额同比增长5.6%，双向投资占云南对东盟10国投资额的95%。

蜀道不再难行，内陆不再闭塞，边疆不再遥远。今年4月第二届“一带一路”国际合作高峰论坛期间，位于国家会议中心的新闻发布厅，北京、内蒙古、云南、甘肃、陕西、宁夏、福建、黑龙江、重庆、湖南、四川、山东等省区市举行多场发布会，介绍参与“一带一路”建设的情况。

共建“一带一路”大幅提升了贸易投资自由化便利化水平，推动中国开放空间从沿海、沿江向内陆、沿边延伸，形成陆海内外联动、东西双向互济的开放新格局。在与世界的互联互通中，区域协调发展动力更加充沛。

今年上半年，中国中部地区规模以上工业增加值同比增长8.4%，快于东部地区3.5个百分点；中部、西部地区固定资产投资增速也快于东部地区。东西南北纵横联动发展的新格局正在形成。

一带一路，共同的机遇之路、繁荣之路

7月4日上午，江苏连云港中哈物流基地。一个装有家居日常生活用品的集装箱吊装上中欧班列，9天后它将抵达土耳其。接着，这批货物搭乘火车至阿腾科里站，再坐汽车至哈萨克斯坦阿拉木图空港，最终由土耳其航空货运公司将其“带回”伊斯坦布尔。无缝衔接的操作，使全程运输时间缩短1周，效率提高46%。这是“连云港—哈萨克斯坦—土耳其”铁空联运模式正式试运行的首单。

2014年，“一带一路”首个实体平台项目——中哈物流合作基地落地连云港，让哈萨克斯坦这个世界上最大的内陆国从此拥有通向太平洋的出海口，并成为连接亚洲和欧洲的枢纽。

连云港自身也因“一带一路”建设实现跨越式发展——港口航道由5万吨级浚深至30万吨级；万吨级泊位从5个增加到70个，最高为30万吨级；拥有集装箱、铁矿石、粮食等各类专业化泊位。今年前6个月，港口完成货物吞吐量12221.6万吨，同比增长3.8%。

连云港市的工农业制品远销海外，港城人民也有机会享受各种国外生产的优质产品。去年连云港口岸平均每周进口3至4个来自“一带一路”国家和地区的海产品集装箱。2018年，来自“一带一路”国家的海产品累计进口200个集装箱，货值800万美元，同比增长两倍以上。

“‘一带一路’建设，如同将一盏盏明灯串联并联，从而点亮世界经济的星空。”捷克总统泽曼这样比喻。

——“从万象到磨丁开车要13个小时，坐火车还不到4个小时。以后再也不用受弯弯曲曲的盘山公路折磨了。”老挝南塔省交通厅厅长素万蓬，将中老铁路视为“老挝现代化进程的重大标志性工程”。“对老挝这样较为贫困的国家来说，‘一带一路’倡议是实现现代化和赶上不断发展的全球变化的天赐良机。”老挝《万象时报》如是评论。

——统计数字显示，中巴经济走廊建设开展5年多来，巴基斯坦国内生产总值平均增速达4.77%，外国对巴直接投资增长了约240%。仅中巴经济走廊中的17个项目就为巴政府贡献税收9.3亿美元。“‘一带一路’建设是在为巴基斯坦经济‘强筋健骨’。”巴基斯坦国立科技大学中国研究中心主任赛义德·贾韦德这样评价。

——“如果你把手放到一条河中，你就连接了全世界。”在比利时安特卫普港副总裁吕克·阿尔努看来，港口更懂得互联、互通、共建、共享的珍贵所在。从希腊最大港口比雷埃夫斯港出发，一条条辐射开去的航线能抵达地中海沿岸国家39个重要港口。参与“一带一路”建设后，一度“连集装箱码头桥吊都锈得无法正常工作”的比雷埃夫斯港，集装箱吞吐量跃升至全球第三十六位，令世界瞩目。

一个又一个合作项目落地生根，共建“一带一路”的伟大实践，让沿线国家民众收获实实在在的幸福感和获得感，成为共同的机遇之路、繁荣之路。

将形成中国与世界之间新的贸易和互联互通走廊

广西凭祥浦寨，许多年前还是一个不通电、不通自来水、只有38口人的小村子。如今，沿湘桂铁路北上，是中国高度发达且仍在高速发展的交通体系；顺越南河同铁路南下，是通达东南亚各国的运输网络。得益于“一带一路”倡议的实施，如今的浦寨，每天南来北往的运输车辆络绎不绝。

大量东南亚热带水果从浦寨源源不断地进入中国市场，一批批中国水果也由此进入东盟市场，常住人口也增长了100倍。“路通了，环境好了，生意好做，大家就都来了。”在浦寨从事水果进出口的苏德茂说。

美国智库亚洲协会政策研究院日前发布题为《为“一带一路”倡议导航》的研究报告。报告撰写者美国前助理国务卿丹尼尔·拉塞尔认为，基础设施支持经济增长，并能增进社会福祉。亚洲协会政策研究院院长、澳大利亚前总理陆克文在报告前言中写道：“‘一带一路’将形成中国与世界之间新的贸易和互联互通走廊。”

世界银行最新研究报告认为，“一带一路”倡议全面实施可使3200万人摆脱日均生活费低于3.2美元的中度贫困状态，使全球贸易增加6.2%，沿线经济体贸易增加9.7%，全球收入增加2.9%。“‘一带一路’倡议是中国改革开放发展到成熟阶段的一次‘华丽转身’。”联合国商务理事会前副主席约翰·艾伦认为。

当今世界，经济产出的60%来自于距海岸线不超过100公里的沿海地区，这让一些国家尤其是内陆国家和地区在经济全球化过程中被边缘化，成为全球化的“洼地”，反过来也制约了经济全球化的进程。

发展不平衡是当今世界最大的不平衡。世界银行指出，“一带一路”倡议的新颖之处，正在于它可以深入到传统经济全球化模式不愿为之或力所不及的地方，使世界经济发展更平衡。

“有了中缅天然气管道提供的天然气，皎漂成为若开邦第一个使用天然气发电机发电并实现24小时通电的城镇。”对比曾经每天只有3小时的供电时间，缅甸皎漂县县长吴登梭脸上洋溢着笑容。

陕西韩城果农王胜利家的苹果通过中欧班列出口，14天后就能在俄罗斯圣彼得堡的零售超市上架。王胜利感慨地说：“我的苹果‘走出去’，不仅让我赚到了钱，还让我交到了外国朋友。”

毗邻首都内罗毕的肯尼亚阿西里弗镇，是蒙内铁路的一个站点。谈起铁路带来的商机，五金店老板基梅乌兴奋不已。“我从没想过，会有客户从300公里以外的沃伊镇到我这儿来采购钢板。两地乘火车不到3个半小时，省时又安全。”

万物得其本者生，百事得其道者成。人类的命运从没有像今天这样紧密相联，各国的利益从没有像今天这样深度融合。共建“一带一路”，顺应经济全球化的历史潮流，顺应全球治理体系变革的时代要求，顺应各国人民过上更好日子的强烈愿望。

“‘一带一路’倡议推动亚非欧互联互通，为沿线经济增长和中国自身发展铺平道路。”德国《青年世界报》网站认为。

在今年4月举行的第二届“一带一路”国际合作高峰论坛上，习近平主席提出高质量共建“一带一路”的原则、理念和目标，宣布一系列重大改革开放举措。283项务实成果、640多亿美元的项目合作协议，无不说明共建“一带一路”应潮流、得民心、惠民生、利天下。

高峰论坛地方合作分论坛上，现场签署了14项中外地方合作协议，传递出各方合力加强“一带一路”地方合作的积极信号。

凡益之道，与时偕行。在更广领域扩大外资市场准入、更大力度加强知识产权保护国际合作、更大规模增加商品和服务进口、更加有效实施国际宏观经济政策协调、更加重视对外开放政策贯彻落实……在单边主义、保护主义抬头的当下，中国以更大开放拥抱发展机遇，以更好合作谋求互利共赢，推动高质量共建“一带一路”。一个开放包容、互利共赢的美好未来，渐行渐近，令人期待。

《 人民日报 》（ 2019年11月26日 03 版）

(责编：白宇、岳弘彬)