外交部：美方锁住所有的门 囚禁的只是自己

人民网北京11月25日电 据外交部网站消息，外交部发言人耿爽今日主持例行记者会。

会上，有记者提问：据报道，美国联邦通信委员会（FCC）22日一致决定，初步将华为和中兴公司列为构成国家安全威胁的企业，将禁止美电信运营商使用“通用服务基金”采购华为和中兴的服务和设备。中方对此有何评论？

耿爽答：我们注意到有关报道，也注意到中方公司已经作出了回应。

美方惯于在拿不出任何证据的情况下，以莫须有的罪名，滥用国家力量，打压特定国家和特定企业，之前曾经整垮了阿尔斯通公司，今天又想挤压中国企业。美方这种经济霸凌行径是公然对美方自己一贯标榜的市场经济原则的否定。如果这一原则无需遵守的话，其他国家也可以对美国的企业如法炮制。

禁止美国运营商购买华为和中兴设备，并不能真正改善美国的网络安全状况，反而会对美国农村和欠发达地区的网络服务产生严重影响，美方有关机构对此十分清楚。大家都想问的是，那些所谓“保护美国利益”的政策，到底是为了谁的利益而存在？制定这些政策的美方官员，一再以莫须有的罪名打压外国企业，甚至不惜牺牲美国企业和民众的利益，他们到底居心何在？

在此，我们再次敦促美方停止泛化国家安全概念，停止对中国的蓄意抹黑和指责，停止对中国特定企业的无理打压，为中国企业在美国正常经营提供公平、公正、非歧视的环境。最后，我要奉劝美方一些人，以“安全”为名，锁住所有的门，囚禁的只是自己。

记者会实录如下：

问：据报道，11月27日至28日，中国国际问题研究院将在北京举办中东安全论坛，你能否介绍有关情况？请问中方如何看待当前中东局势？为何在此时举办这一论坛？

答：当前，中东地区很不太平。海湾局势持续紧张，热点问题快速演变，多国政局动荡难平，地区混乱给恐怖势力卷土重来提供了可乘之机，并造成严重外溢影响。

中方高度重视中东和平与安全。去年7月，习近平主席在中国—阿拉伯国家合作论坛第八届部长级会议开幕式讲话中提出加强中阿安全对话协商，王毅国务委员兼外长在部长级会议上宣布中方考虑设立“中东安全论坛”。

举办本次论坛，旨在落实习近平主席讲话重要精神。王毅国务委员兼外长将集体会见重要与会嘉宾，外交部部长助理陈晓东将在开幕式上发表主旨演讲，重要与会嘉宾也将致辞。来自中东及域外有关国家的外交、安全领域官员、学者及中国外交部、国防部等单位代表、部分中国前驻外使节、智库专家等近200人，将围绕地区公平正义、多边主义、发展促安全、文明对话等议题进行研讨。

我们期待本次论坛能为各方在中东安全治理领域开辟新思路、探讨新路径提供契机和平台。

问：第一个问题，美国总统特朗普周五接受福克斯新闻采访时表示，他自己阻止了中方向香港派遣军队，并警告否则会对经贸协议产生负面影响。你能否证实？第二个问题，中方如何看待香港区议会选举中“民主派”的“胜利”？

答：关于你的第一个问题，这里我要再次强调，香港事务纯属中国内政，任何外国政府、组织和个人都无权干预。中国政府维护国家主权、安全、发展利益的决心坚定不移，贯彻“一国两制”方针的决心坚定不移，反对任何外部势力干涉香港事务的决心坚定不移。

至于中美经贸问题，我们的立场是一贯的、也是明确的。我们希望美方能够同中方相向而行，在平等和相互尊重的基础上，找到双方都能接受的解决办法。这符合中美两国利益，也符合世界利益。

关于你的第二个问题，我的回应是，止暴制乱、恢复秩序是香港当前最紧迫的任务。香港是中国的香港，香港事务纯属中国内政。中国政府维护国家主权、安全、发展利益的决心坚定不移，贯彻“一国两制”方针的决心坚定不移，反对任何外部势力干涉香港事务的决心坚定不移。

问：俄罗斯副外长里亚布科夫表示，将出席11月27日在北京举行的军控问题磋商，你能否确认相关安排。中方哪位官员与会？双方将讨论哪些议题？中方有何期待？

答：据我了解，中俄将于11月27日举行双边战略稳定磋商，就双方共同关心的重要军控问题交换意见，有关的具体情况我们会适时发布。

问：据报道，美国联邦通信委员会（FCC）22日一致决定，初步将华为和中兴公司列为构成国家安全威胁的企业，将禁止美电信运营商使用“通用服务基金”采购华为和中兴的服务和设备。中方对此有何评论？

答：我们注意到有关报道，也注意到中方公司已经作出了回应。

美方惯于在拿不出任何证据的情况下，以莫须有的罪名，滥用国家力量，打压特定国家和特定企业，之前曾经整垮了阿尔斯通公司，今天又想挤压中国企业。美方这种经济霸凌行径是公然对美方自己一贯标榜的市场经济原则的否定。如果这一原则无需遵守的话，其他国家也可以对美国的企业如法炮制。

禁止美国运营商购买华为和中兴设备，并不能真正改善美国的网络安全状况，反而会对美国农村和欠发达地区的网络服务产生严重影响，美方有关机构对此十分清楚。大家都想问的是，那些所谓“保护美国利益”的政策，到底是为了谁的利益而存在？制定这些政策的美方官员，一再以莫须有的罪名打压外国企业，甚至不惜牺牲美国企业和民众的利益，他们到底居心何在？

在此，我们再次敦促美方停止泛化国家安全概念，停止对中国的蓄意抹黑和指责，停止对中国特定企业的无理打压，为中国企业在美国正常经营提供公平、公正、非歧视的环境。最后，我要奉劝美方一些人，以“安全”为名，锁住所有的门，囚禁的只是自己。

问：你对一个叫王立强的中国人在澳大利亚媒体的有关表态有何回应？

答：你应该已经看到了，上海市公安局静安分局已于11月23日通报了有关情况。王立强系涉案在逃人员，因涉嫌诈骗罪已被公安机关立案侦查。他持有的所谓中华人民共和国护照和香港永久居民身份证均系伪造证件。目前，公安机关对此案正在进一步地调查当中。

我们也注意到，在中方有关部门第一时间发布权威消息、指出谬误、作出澄清之后，澳方个别媒体和人士置若罔闻，仍然坚持错误立场，执意采信一个涉嫌犯罪、完全没有可信度人物的话，迫不及待地大肆炒作所谓“中国威胁论”，极尽对中国造谣抹黑之能事，上演了一出拙劣的闹剧，实在令人瞠目结舌、匪夷所思。我们奉劝澳方有关媒体和人士尊重已经明确无误的事实和真相，恪守起码的职业道德操守，放下意识形态偏见，摘掉有色眼镜，不要再做不负责任、徒增笑柄的事情。

问：据了解，近日，北京市公安局对美国非政府组织“亚洲促进会”在中国境内开展项目活动进行了查处。你能否证实?

答：你消息还挺灵通。据从公安部门了解，2018年3月，“亚洲促进会”未依法登记、备案在中国境内开展项目活动，涉嫌违反《境外非政府组织境内活动管理法》有关规定。在事实清楚，证据确凿的情况下，近日，北京市公安机关依据《境外非政府组织境内活动管理法》、《行政处罚法》和《公安机关办理行政案件程序规定》，对该组织及相关涉案人员进行了公开依法处罚。

这里我要强调，中方一贯欢迎境外非政府组织来华开展友好交流与合作。只要境外非政府组织遵守中国的法律法规，我们愿为其在华开展活动提供便利。同时我们希望境外非政府组织在中国不要做违法的事情。对于那些从事违法违规活动、危害中国国家安全的组织，中国政府将坚决依法予以处置。

问：中国驻英国使馆官员称，国际媒体周日报道的有关新疆的内部文件纯属编造，是假消息。对于17家媒体都报道了内部文件这一“假消息”，外交部有何评论？

答：上周我曾经就《纽约时报》炒作所谓的内部文件一事对外作出过回应。这里我想重申一下，新疆事务纯属中国的内政，个别媒体使用卑劣的手法炒作涉疆问题，污蔑抹黑中国新疆反恐和去极端化努力的图谋不会得逞。新疆保持大局稳定，民族团结、社会和谐，就是对这些媒体造谣最有力的回击。

问：鉴于当前香港区议会选举结果，林郑月娥是否还应继续担任香港特区行政长官？

答：你应该知道，我们的立场很明确，中国中央政府坚定支持林郑月娥行政长官带领特区政府依法施政，坚定支持香港警方严正执法、恢复秩序，也坚定支持香港司法机关依法惩治暴力犯罪分子。

问：日前，美国主管南亚事务的代理助理国务卿威尔斯在美伍德罗·威尔逊国际学者中心发表演讲时称，中巴经济走廊给巴基斯坦带来巨额债务负担，美方经济合作模式优于中方。中方对此有何评论？

答：我想你可能已经注意到了，中国驻巴基斯坦大使已第一时间就此作出了回应。包括巴基斯坦外长、计划部长、国民议会议长、参议院外事委员会主席等在内的巴方各界人士也都在第一时间批驳了美方的言论。

这里我要说的是，威尔斯女士的有关言论纯属老调重弹，与美方一些到处诋毁中国的人，抹黑中巴经济走廊建设、污蔑“一带一路”倡议的言论如出一辙。

对于这些言论，中巴双方都已经多次予以澄清和批驳。但美方有些人依然背同样的台词、演同样的戏码，即使演砸了也不罢休，底下观众喝倒彩也不下台。

既然美方如此执着，今天我也执着一下，我把我们多次说过的批驳口径再重复一下：

第一，中方在推进中巴经济走廊建设过程中，始终遵循共商共建共享原则，始终把巴基斯坦人民的利益作为最优先的考虑。走廊建设5年多来，取得了重大积极进展。目前，至少22个项目已经取得早期收获，极大改善了巴当地交通基础设施和电力供应，给巴创造了数万个就业机会，带动巴每年经济增长1至2个百分点，为促进巴经济社会发展、提高人民福祉发挥了日益重要的作用。走廊建设行不行，中巴合作好不好，事实和数据已经给出了答案。

第二，美方罔顾事实，不停地拿捏造出来的所谓债务问题说事，其真实意图就是要干扰中巴经济走廊建设，挑拨中巴关系，用心极为险恶。事实上，目前巴方所持的外债中，一半来自多边金融机构。中巴经济走廊项目中，80%以上是由中方直接投资或由中方无偿援助，只有不到20%使用中方贷款。根据巴方公布的数据，目前中巴经济走廊债务是49亿美元，还不到巴债务总额的十分之一。美方有些人恐怕不是算术不好，而是心术不正。

第三，如果美方愿意与巴方开展合作，帮助巴基斯坦加快国家发展建设，我们希望美方能拿出真金白银、说到做到，而不是总耍嘴皮子，总做搅局者。自己做不到，也不让别人做，自己做不好，也不让别人做好，这种心态很不健康，这种作法很不地道。

最后，不管美方怎么说、怎么做，怎么干扰、怎么破坏，我们都会和巴方一道继续坚定不移地推动中巴经济走廊建设，继续推动中巴全天候战略合作伙伴关系向前发展，让更多的巴基斯坦民众从中受益，让更多的中巴合作成果惠及地区以及世界。

问：当前香港区议会选举结果对“民主派”较为有利。这一结果是否意味着中国中央政府应该或将会重新考虑如何处理香港局势？

答：刚才回答记者提问时我已经说过了，止暴制乱、恢复秩序是香港当前最紧迫的任务。香港是中国的香港，香港事务纯属中国内政。中国政府维护国家主权、安全、发展利益的决心坚定不移，贯彻“一国两制”方针的决心坚定不移，反对任何外部势力干涉香港事务的决心坚定不移。

问：澳大利亚情报官员称，他们正就疑似中国间谍试图安插人员进入澳联邦议会进行调查。你有何评论？

答：中国一贯奉行不干涉别国内政的原则。我们在相互尊重、平等互利基础上，同包括澳大利亚在内的各国发展友好合作关系。我们从来没有、也从来不感兴趣去干涉别国内政。

一段时间以来，澳大利亚的一些政客、一些机构，还有一些媒体，在涉华的问题上表现出高度的紧张，已经到了风声鹤唳、草木皆兵的地步。他们不断编造所谓中国的“间谍案”，对澳大利亚的“渗透案”，我想无论情节多么离奇，花样如何翻新，谎言终究是谎言。我们希望澳方的有关政客、有关机构和有关媒体，能够有一个健康的心态来看待中国，看待中澳关系，这有利于中澳关系健康稳定发展，也有利于他们自己的身心健康。

问：《环球时报》刊文称中美十分接近达成第一阶段经贸协议，你能否证实？

答：关于中美经贸问题，我这里能告诉你的是，中美双方一直保持着密切沟通。我们希望双方能够在平等和相互尊重的基础上，找到双方都能接受的解决办法。这符合中国利益，符合美国利益，也符合世界利益。

至于磋商的具体情况和进展，建议你向商务部询问。

(责编：刘洁妍、杨牧)