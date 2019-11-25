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“愿我的镜头拉近两国人民的距离”

——访纪录片《魅力中国》导演阿里尔·皮鲁索

本报驻阿根廷记者  姚明峰

2019年11月25日05:31  来源：人民网－人民日报
 

　　曾在中国与阿根廷同步播出的纪录片《魅力中国》由两国国家电视台联袂打造，记录了中国都市的高速发展和时尚繁华，也展现了中国西南腹地多彩的自然景观和多元文化。该纪录片共120分钟，分上下两集。该片导演阿里尔·皮鲁索日前在接受本报记者采访时表示，该纪录片为观众呈现了一个快速发展的中国，许多观众在观看后打破了对中国的惯性思维，纷纷为如今中国取得的发展成就点赞。

　　“纪录片中，来自阿根廷和中国各行各业的人们讲述自己的故事，讲述他们眼里中国不断进步的伟大历程和不断取得的巨大成就。”皮鲁索告诉记者，纪录片上集聚焦中国的多元文化，下集展示中国的脱贫攻坚历程、基础设施建设发展和人民的美好生活。

　　“在喧闹的城市，年轻人不断开拓眼界，接纳来自世界各地的不同文化，而书法、太极等传统文化也能得到很好传承；在偏远的乡村，绚烂多彩的少数民族文化保留了迷人的原始风貌，同时也以开放的姿态吸引着越来越多的游客。穿梭在高山深谷中的列车、繁忙而又秩序井然的港口、‘一带一路’框架下的宏伟项目等，纪录片通过一个个生动的镜头描绘出今天的中国。”皮鲁索说。

　　青翠延绵的群山，碧波荡漾的西湖，蜿蜒雄伟的长城……皮鲁索在接受采访时兴致勃勃地向记者展示他在中国拍下的照片。他说，中国拥有壮丽的风景，这已经为世界所知，而中国令人惊叹的发展成就也应该为世人所知。

　　皮鲁索表示：“通过纪录片的拍摄，我们发现阿中两国在各领域的交流与合作超出想象。纪录片以阿根廷人的视角来看中国，能让阿根廷观众更直观地感知中国日新月异的变化。”

　　回忆起在中国的拍摄经历，皮鲁索说，难忘的事太多了。“在阿根廷，扫码付款只是刚刚兴起的新奇事物，而在中国，移动支付已经遍布大街小巷。一个如此现代化的中国，只有来到这里才能有真切的体会。拍摄完纪录片，我们团队的同事都被中国所深深吸引，甚至有人在中国找了一份工作，打算安顿下来。”

　　谈到纪录片播出后的反响，这位阿根廷导演流露出由衷的自豪：“许多人在观看完纪录片后对中国有了更深入的了解，看到了一个与某些西方媒体报道中不一样的中国。有网友在纪录片视频网站留言说，‘这样的中国令人赞叹，真想亲眼去看一看’。”

　　皮鲁索认为，中国的魅力来自于中国改革的决心和开放的态度。继《魅力中国》后，皮鲁索又带领团队制作了纪录片《魅力阿中》，向阿根廷人介绍阿中合作取得的丰硕成果，深化阿根廷民众对中国的认识，促进两国民心相通。该片于今年10月配合阿根廷公共电视台“辉煌70年中国电视月”活动播出。

　　“中国的发展应该让更多人知道，愿我的镜头拉近两国人民的距离。”皮鲁索说。

　　（本报布宜诺斯艾利斯11月24日电）


　　《 人民日报 》（ 2019年11月25日 03 版）
(责编：白宇、岳弘彬)
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