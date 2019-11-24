第四届“丝路杯”泰东北高校中国语言文化知识大赛举行

人民网曼谷11月24日电（记者孙广勇）11月23日，由中国驻孔敬总领事馆主办、玛哈沙拉坎大学孔子学院和孔敬大学孔子学院承办的第四届“丝路杯”泰东北高校中国语言文化知识大赛系列活动在玛哈沙拉坎大学孔子学院隆重举行。

中国驻孔敬总领事馆总领事廖俊云、玛哈沙拉坎府府尹加萨·詹塔拉、玛哈沙拉坎大学校长巴育·西维莱、玛大孔院泰方院长宋杰及中方院长何东等出席了开幕式，泰东北地区高校师生共300余人参加了此次活动。

中国驻孔敬总领事馆总领事廖俊云与在场各位回顾了中泰两国交往的历史。他表示，语言是彼此交流的桥梁，唯有熟练地掌握一门语言，才能够进行更加深入的交流及合作。语言让我们走进彼此，而文化让我们了解彼此。中泰两国文化绚丽多彩，唯有了解彼此文化的异同，我们才能做到相知相惜。如今泰东北学习汉语的人数逐年增长，从中国远道而来的汉语老师也愈来愈多，藉由汉语去中国留学，与中国企业、游客打交道的人也愈来愈多，一张无形的友情之网，就此铺开。到场的嘉宾和选手都是中泰交流的使者。

玛大孔院中方院长何东向大赛执行主席作大赛组织工作汇报，从评审委员会的成立，系列活动的安排，赛事策划与筹备，各高校参赛报名情况，主、协办单位参与情况六个方面作出总结。

玛哈府府尹加沙·詹塔拉表示，玛哈沙拉坎大学孔子学院和孔敬大学孔子学院为泰东北各个学校提供了优质的汉语教学，为他们了解中国文化开辟了窗口，吸引了大量的汉语学习者，为提高泰东北广大学子的中文水平及其在泰国的竞争力作出了重大贡献。

玛哈沙拉坎大学校长巴育·西维莱表示，玛哈沙拉坎大学人文学院东语系开设的中文专业已超过十年，期间培养了无数的高素质人才，如今他们正在教育、外交、贸易、旅游各个行业发光发热。玛大孔院则一直为泰东北地区培养和输送高层次人才。此次比赛也为各高校学习中文的学生提供了一个良好的平台，他希望各位选手能收获知识和友谊，并祝愿此次活动圆满成功。

本次活动包括 “‘一带一路’与泰国学术研讨会”、中华人民共和国成立七十周年辉煌成就图片展、第四届“丝路杯”泰东北中国语言文化知识大赛三个部分。22日的“‘一带一路’与泰国”学术研讨会上，来自中泰两国的专家深刻阐释了“一带一路”的背景和意义。在中华人民共和国成立七十周年辉煌成就图片展上，50幅图片深刻展示了新中国70年来发展的璀璨历程。

本届 “丝路杯”泰东北高校中国语言文化知识大赛以“丝路中华情，中泰一家亲”为主题，共有来自玛哈沙拉坎大学、乌汶大学、玛哈沙拉坎皇家大学等9所大学的代表队参加。大赛分为中国语言文化知识竞赛（包含知识竞赛和配音环节）和中华才艺比赛。

从中国的地理到历史到文化，知识竞赛对选手们的知识要求颇高。现场比赛选手凭借扎实的文化积累对答如流。风险题环节，各队的表现更是紧紧牵动着观众们的心跳。玛哈沙拉坎皇家大学凭借两轮30分的风险题以绝对优势领先，玛哈沙拉坎大学与乌汶大学比分紧咬，奋起直追。

配音环节不仅考验选手们对汉语的掌握能力，还考验选手们的表演能力。参赛选手们使出了浑身解数，用声音的魅力带领观众走进那些精彩的剧目。

中国语言文化知识竞赛综合了知识竞赛和配音比赛两轮成绩后决出结果，玛哈沙拉坎皇家大学获得一等奖，玛哈沙拉坎大学、乌汶大学获二等奖，黎逸皇家大学、那空帕农大学获得三等奖。

中华才艺比赛将此次活动推向高潮。玛哈沙拉坎大学代表队带来的《泰中丝路情》，融合了舞蹈、书法、扬琴、朗诵，最终夺得桂冠。多才多艺的选手们还带来了话剧、歌舞，最终玛哈沙拉坎大学获得中华才艺比赛的一等奖，玛哈沙拉坎皇家大学获得二等奖，乌汶大学获得三等奖。

据悉，“丝路杯”泰东北高校中国语言文化知识大赛已成功举办三届，在泰东北各大高校中文教育界引起强烈反响。大赛旨在为泰东北高校汉语学习者提供一个展示的舞台，创建一个互相交流学习的平台，以激励其学习汉语的热情和兴趣，培养他们的中国语言文化素养，增进对汉语和中华文化的理解，建立信任，传续友谊。

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