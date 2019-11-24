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日外相欲速访俄 举行实质性讨论 签署和平条约

2019年11月24日09:12  来源：新华网
 
原标题：日外相欲速访俄 举行实质性讨论 签署和平条约

　　 俄罗斯和日本22日在二十国集团外长会议间隙互释善意，日本外务大臣茂木敏充愿尽快访俄讨论签署和平条约，俄罗斯外长谢尔盖·拉夫罗夫回应，俄方真诚希望解决问题。

　　【欲谈实质】

　　茂木敏充当天在日本中部城市名古屋召开的二十国集团会议间隙说，他同意接受拉夫罗夫邀请，将于今年12月中旬访俄，共同实质性商讨相关问题。

　　俄日之间存在长达数十年的分歧，主要在于齿舞、色丹、国后、择捉四岛归属。日方称上述四岛为北方四岛，第二次世界大战前，四岛属于日本。二战后苏联占领这些岛屿，称之为南千岛群岛，苏联解体后由俄罗斯实际控制。

　　茂木敏充今年9月获任日本外相，在美国参加第74届联合国大会期间与拉夫罗夫会面，后者邀请他访俄商讨缔约。

　　俄罗斯卫星通讯社报道，在22日与拉夫罗夫的会谈开始时，茂木敏充说：“你邀请我访问莫斯科。我愿意很快去俄罗斯，举行实质性讨论，包括和平条约谈判。”

　　茂木敏充称赞俄方允许日本游客试访四岛。他说：“我高度赞赏本月落实对四岛的试访。我们将一项接一项的落实两国领导人达成的协议，以完全实现预期的两国条约。”

　　【真诚希望】

　　拉夫罗夫在会谈开始说：“日本是我们的邻居，正如普京总统与安倍晋三首相达成的协议，我们双方有意在所有领域、没有例外地提升邻邦关系。我们真诚希望解决所有遗留双边问题，当然包括和平条约。”

　　拉夫罗夫强调，俄日将双边关系提升至新水平非常重要，特别是在经济和外交领域。

　　拉夫罗夫说：“享有高质量关系，会使解决任何问题都更容易。我已经准备好与你和你的团队密切合作，在这个方向上推进。”他补充说，他着眼在茂木敏充访俄期间有更多详尽讨论。

　　2018年11月，普京和安倍晋三在新加坡举行首脑会谈期间达成协议，双方商定以1956年《苏日共同宣言》为基础，加快和平条约谈判进程。根据《苏日共同宣言》，苏日将继续就缔结和平条约谈判，在缔约后苏联将把齿舞岛、色丹岛还给日本，但日本主张归还全部四岛，导致和平条约谈判陷入僵局。（庄北宁）（新华社专特稿）

(责编：刘洁妍、杨牧)
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