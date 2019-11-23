王毅出席二十国集团外长会

新华社日本名古屋11月23日电（记者郭丹）当地时间11月23日，国务委员兼外交部长王毅在日本名古屋出席二十国集团外长会。

王毅表示，当前全球经济下行风险增大，单边主义、保护主义抬头，世界充满不稳定不确定性。我们要积极行动起来。一是要坚持多边主义，摒弃单边主义和保护主义。多边主义是解决全球性挑战的“总开关”。二十国集团要带头弘扬多边主义，为世界经济健康发展拿出可行解决方案。二是要坚持开放融合，促进贸易投资自由化便利化。维护以规则为基础的多边贸易体制，对世贸组织进行必要改革，打造开放、公平、非歧视的竞争环境，支持发展中国家继续享有“特殊和差别待遇”。三是要坚持公平公正，推进国际金融体系改革。二十国集团要继续为改革提供政治指引，推动国际货币基金组织第十六轮份额总检查尽快启动并取得实质进展，提高新兴市场和发展中国家的代表性和发言权。四是要坚持平衡包容，为实现可持续发展创造条件。可持续发展是破解全球性问题的“金钥匙”。中国愿同各国共享发展经验，推动全球减贫事业不断取得进展。

王毅表示，中方支持二十国集团为落实《巴黎协定》提供政治推动力，愿与各方共同推动《联合国气候变化框架公约》第25次缔约方会议取得积极成果，积极办好明年《生物多样性公约》第15次缔约方大会。中方支持二十国集团将非洲议题置于长期优先位置，帮助非洲破解基础设施滞后、人才不足、资金短缺三大发展瓶颈，解决就业、温饱、健康三大民生问题，帮助非洲走出“不发展陷阱”，更好实现非洲自主可持续发展。中方秉持真实亲诚理念和正确义利观，持之以恒帮助非洲发展。希望发达国家也切实履行对非承诺。

王毅表示，面对严峻外部环境，中国经济稳中有进。第二届中国国际进口博览会盛况空前。中国将坚定不移继续对外开放，打造全面开放新格局。中方支持沙特作为明年二十国集团主席国主办峰会，愿同各方加强沟通协调，为践行多边主义、完善全球治理、构建人类命运共同体贡献更多正能量。

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