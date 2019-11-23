王毅会见俄罗斯外长拉夫罗夫

新华社日本名古屋11月23日电（记者郭丹 华义）当地时间11月23日，国务委员兼外交部长王毅在名古屋出席二十国集团外长会期间会见俄罗斯外长拉夫罗夫。

王毅表示，不久前习近平主席和普京总统在金砖国家领导人会晤期间进行了非常好的战略沟通，进一步增进了互信和友谊，也为两国关系下一步发展指明了方向。经过双方共同努力，两国务实合作快速发展，地方合作水平显著提升，为今年庆祝中俄建交70周年交出了一份满意答卷。中方愿同俄方一道，精心策划明年高层互访活动，共同庆祝二战胜利75周年，举办好中俄科技创新年，进一步充实新时代中俄关系内涵。面对当前单边主义横行、充满不确定性的国际形势，中俄在维护多边主义、维护国际战略稳定等问题上拥有重要共识，双方应进一步加强在金砖国家机制等多边框架下的协调合作，更加有力地维护多边主义和多边贸易体制，为世界和平稳定贡献更多中俄力量。

拉夫罗夫表示，俄中关系非常密切，两国在双边层面以及二十国集团和金砖国家机制等多边框架下进行了高效协作。俄方愿同中方继续密切高层交往，不断深化各领域合作。当前国际形势中令人担忧因素很多，俄方主张在国际关系中秉持平等、公正、共赢的原则，反对一国的狭隘规则损害公认的国际规则，愿同中方继续就当前重大战略性问题深化战略沟通与协作。

双方就朝鲜半岛局势等共同关心的国际地区问题深入交换了意见。

(责编：燕勐、杨牧)