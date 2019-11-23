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习近平同阿尔巴尼亚总统梅塔就中阿建交70周年互致贺电 李克强同阿尔巴尼亚总理拉马互致贺电

2019年11月23日13:57  来源：新华社
 

　　新华社北京11月23日电 国家主席习近平11月23日同阿尔巴尼亚总统梅塔互致贺电，庆祝两国建交70周年。

　　习近平在贺电中指出，建交70年来，无论国际形势风云变幻，中阿传统友谊历久弥坚。近年来，两国关系取得新的长足发展，政治互信牢固，各领域交流合作成果丰硕，中阿友好更加深入人心。新形势下，中阿合作面临良好机遇和广阔前景。我高度重视中阿关系发展，愿同梅塔总统一道努力，以两国建交70周年为契机，推动中阿携手共建“一带一路”，双边关系不断迈上新台阶，造福两国和两国人民。

　　梅塔在贺电中表示，我高度评价建交70年来阿中友好关系取得的积极进展。习近平主席提出的共建“一带一路”倡议以及近年来中国－中东欧国家合作机制将为阿中关系开辟新前景。让我们共同努力，推动2019年成为阿中互利合作迈向更高水平、两国人民更加亲密的一年。

　　同日，国务院总理李克强同阿尔巴尼亚总理拉马也互致贺电。李克强表示，中方愿同阿方共同努力，以两国建交70周年为新起点，弘扬传统友谊，深化双边互利合作，加强在中国－中东欧国家合作等多边机制内的协调配合，推动中阿关系和中国－中东欧国家合作取得更大发展。拉马表示，我谨对中方几十年来给予阿方的支持和帮助表示衷心感谢。阿方愿进一步推动阿中关系发展，促进两国互惠互利合作。

(责编：燕勐、杨牧)
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