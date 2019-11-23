俄副外长强调阻断叙非法武装分子中转流窜

新华社莫斯科11月22日电（记者栾海）俄罗斯副外长瑟罗莫洛托夫22日在莫斯科表示，防止叙利亚境内被打散的非法武装分子流窜到其他国家的有效方法，是及时阻断其进入“中转国”的通道。

据俄外交部网站22日发布的消息，瑟罗莫洛托夫对媒体说，俄方正采取阻断措施，防止境外非法武装组织成员经“中转国”进入俄罗斯从事恐怖活动，并且搜捕协助其转移者。

瑟罗莫洛托夫指出，有消息说上月中旬在叙利亚北部发生的战事导致数百名被关押的“伊斯兰国”人员趁乱逃出，“这些出逃人员可能有助于‘伊斯兰国’残余势力恢复作战能力”。他表示，为应对这种威胁，有关方面需防止叙部分地区重燃战火，协助叙利亚恢复主权和领土完整。

瑟罗莫洛托夫介绍说，为实现叙局势持久稳定和彻底粉碎恐怖主义，俄正与美国和其他有关国家保持各级别对话，然而美国就叙问题出尔反尔的举动不利于俄美找到两国立场的公约数。

据媒体援引叙利亚库尔德方面的声明报道，今年10月中旬叙北部发生战事，当地艾因伊萨地区一处关押“伊斯兰国”人员的营地失控，大约950名“伊斯兰国”成员及其家属趁乱袭击守卫，冲开大门后逃出。

在国际社会共同打击下，“伊斯兰国”在今年3月失去其在叙利亚占据的最后一块地盘，但其残余人员的流窜方向和目的地引起各国高度关注。

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