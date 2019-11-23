为人民谋幸福 为世界供方案——海外政党人士高度评价中国治理

新华网南昌11月23日电（吴傲雪）由中共中央对外联络部和中共江西省委共同举办的“中国共产党的故事一一习近平新时代中国特色社会主义思想在江西的实践”专题宣介活动于20日至22日在江西南昌等地举行。期间，中共中央对外联络部还举办了十九届四中全会精神宣介会。

与会的外方代表高度评价中国共产党始终坚持“为人民谋幸福”的初心使命，带领中国人民创造了经济社会发展奇迹，并称赞中国为全球治理提供了“中国方案”。

中国共产党为中国人民谋幸福

柬埔寨人民党中央委员金烈提表示，中国共产党领导下的改革致力于给中国人民带来更好的生活，满足人民对于美好生活的向往。改革开放之后，中国取得了奇迹般的经济社会发展成就，成功让7亿多人摆脱贫困，过上了幸福生活。

科特迪瓦统一党副执行书记安娜·乌洛托认为，中国共产党带领中国人民站了起来，并赋予中国人民强大的民族自信。从中国共产党建立之日起，中国共产党人就始终把人民的幸福牢记于心，并为实现中华民族的伟大复兴不懈努力。

“中国在为人民谋幸福方面取得了奇迹般的成就。” 安哥拉人民解放运动(安人运)中央政治局委员、政治培训中心主任多明戈斯·邓贝利在采访中说。他认为，这样的成就是中国共产党的纪律、体制、执政能力和不断坚持的结果。

中国治理为世界提供“中国方案”

老挝人革党中央政治局委员、中央书记处书记坎潘·蓬玛塔高度评价中国提出的一系列治理理念。他表示，这些理念为世界和平发展作出了巨大贡献，提供了“中国方案”。

挪威工党副主席比约纳尔·塞尔内斯·沙朗说，每个国家在治理方面都应该相互学习和借鉴。中国是一个重要的国家，人口众多，而且是世界第二大经济体。国家间互相借鉴是我们来中国访问的一个重要目的，我们希望学习借鉴中国经验。

尼日尔民社党青年组织副主席姆杜尔·伊斯梅尔高度评价中国的发展。他表示，中国的发展是一个很好的样板，让非洲国家能够看到中国模式的优势。他同时表明，非洲国家清楚中国希望每个国家都能找到符合自己国情的发展道路。他们参加本次活动的目的就是寻找中国模式中有哪些特点是非洲国家可以借鉴的，再将其与本国文化传统结合在一起。

中国发展极大助推世界经济

塞浦路斯民主大会党副主席乔治·乔治乌在致辞中称赞了“一带一路”倡议的世界性意义。他认为，中国提出的“一带一路”倡议将不同的大洲联系在一起，今天的中国在世界舞台上举足轻重，不仅物质极大地发展，而且文明也彰显出魅力。

多明戈斯·邓贝利在采访时表示，实行改革开放政策之后，中国不断给世界带来惊喜。中国与世界各国的合作，对世界经济的发展起到极大的助推作用。中国现在是世界经济的重要力量和组成部分，赢得了世界各国的尊重。

马来西亚“一带一路”委员会主席蔡宝强称赞了中国近些年的发展。他认为，中国走进国际舞台是必然的。只要秉承着中国分享和共赢的理念，会有更多国家回应中国提出的倡议，这将有助于全球经济发展。

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