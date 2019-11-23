土耳其说叙北部“安全区”设立完成

土耳其国防部长胡卢西·阿卡尔21日说，土方已经在叙利亚北部设立“安全区”，长145公里、宽30公里。

土耳其媒体援引阿卡尔当天在议会发表的讲话报道，尽管“安全区”已经设立，来自“和平之泉”军事行动区域东部和西部的袭击依然持续。报道没有提及“安全区”具体地点。

土耳其军方10月9日发起“和平之泉”越境行动，试图把叙利亚库尔德武装逐出土方拟在叙土边境设立的“安全区”。土方认定叙利亚库尔德武装“人民保护部队”关联土耳其境内反政府组织库尔德工人党，威胁土耳其国家安全。

阿卡尔披露，土方正在与俄罗斯方面讨论如何阻止来自库尔德武装的袭击。他说，俄方先前告诉土方，为落实俄土所签谅解备忘录，大约3.4万名“人民保护部队”人员和超过3000件重型武器已经撤至土叙边界以南30公里外地区，但是土方发现一些情况与俄方所说不符。

阿卡尔说，土方在叙利亚边境城镇曼比季发现，一些“人民保护部队”人员没有撤离，穿着叙利亚政府军制服；土方正在与俄方讨论这类情况，磋商是否加强巡逻。

土耳其与美国方面10月17日商定，以库尔德武装最迟22日撤出土方所设“安全区”为前提，土方暂时停火。土耳其和俄罗斯10月22日达成谅解备忘录，约定库尔德武装人员和武器最晚当月29日下午撤至土叙边界线30公里以外区域；撤离完成后，俄土士兵在土方“和平之泉”军事行动区域的东部和西部联合巡逻。

土耳其外交部长梅夫吕特·恰武什奥卢18日说，如果叙利亚库尔德武装没有完全撤离，土方将再次在叙利亚东北部发起军事行动。

俄罗斯外交部长谢尔盖·拉夫罗夫20日说，库尔德武装撤离基本完成，仅剩零星人员和武器。拉夫罗夫说，土方承诺不会发起新的军事行动。

一些分析师说，尽管发出警告，土方不大可能再次在叙利亚北部发起大规模军事行动。

瑞典安全与发展政策研究所分析师加雷思·詹金斯21日告诉俄罗斯卫星通讯社记者，如果土耳其重新发起军事行动，可能导致土耳其与俄罗斯出现“直接对抗”；发动这类军事行动的“时机已经过去了”。

就土耳其越境军事行动，叙利亚政府予以谴责。（郑昊宁）（新华社专特稿）

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