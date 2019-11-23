新华时评：5G不能被政治化

新华社北京11月22日电题：5G不能被政治化

新华社记者韩洁、张辛欣

“5G技术缘何会被政治化？”22日上午，当创新经济论坛“从4G到5G”分论坛的主持人抛出这一问题时，与会中外嘉宾用事实和数据发出同一声音：在新一轮科技革命引领世界经济走出阴霾的路上，5G绝不能被政治化。

5G是开启了万物互联的新时代。研究表明，数字化程度每提高10%，人均GDP增长0.5%至0.62%。作为新一代信息技术的集成与代表，5G带来的变革只会更多。它是未来工业、交通、教育、医疗等各行各业创新发展所依赖的科技基础。如果给5G打上政治标签，实际就是将科技创新政治化。

5G是国际社会共同的创新成果。一段时间以来，西方一些国家将政治因素人为引入5G开发、利用与合作，甚至将有关问题政治化，采取歧视性做法，不仅不利于5G的发展，也有悖于公平竞争的原则，不符合国际社会的共同利益。

给5G贴上政治标签，是人为切断了跨境流动、惠及全世界的创新福祉。“如果我们切断彼此间的联系，并禁止技术交流，全球的创新生态系统就会分崩离析，而且还会阻碍大量有可能改变世界的基础研究。”美国前财政部长亨利·保尔森在此次论坛上的话，道出了众多与会者的共同心声。

“5G不关于哪一个国家或区域占上风，它可以把数字经济福利带到世界各地。”美光科技有限公司首席执行官桑贾伊·梅赫罗特拉如是说。而在美国应用材料公司总裁兼CEO加里·迪克森看来，创新比以往更需要无国界协作，关键是采取行动建立信任。“要扭转阻碍创新的偏执和保护主义趋势”“科技和供应链强行‘脱钩’不可取”……中外企业家的呼声背后，是对打破科技掣肘的期待。

曾经，正是因为“创新无国界”的理念，不同国家和地区的科研成果跨越山海融合集成，成就了今天世界经济贸易的繁荣发展。正如习近平主席22日会见出席本届论坛的外方代表时所指出，创新成果应惠及全球，而不应成为埋在山洞里的宝藏。

回想3G时代，全球移动通信拥有3个标准，4G时代这一数字变为2个。而进入5G时代，在各国电信运营、设备制造企业和研究机构共同努力下，全球推动形成了统一的国际标准。在中国5G研发过程中，英特尔、爱立信、诺基亚等多家国外企业深度参与，集纳了全球的创新与智慧；中国的5G技术、标准、创新成果等也惠及全球、造福世界。

越是革命性变革的技术，越诞生于协同演化、动态开放、生机勃勃的创新系统。从全球不同标准到全球统一标准，从各自建设到共建共享，5G的进程是各国创新合作的生动写照，也是真正意义上的“万物互联”。

创新是对未来永无止境的探索，互联网的根本就是连接与沟通。面向未来，对每个参与国和地区而言，当务之急是在继续合作中增进互信与了解，破除“技术脱钩”带来的阴霾，以开放合作共赢的心态面对技术变革。全世界需要携手合作，打开更多合作的窗户，拆掉阻碍创新的藩篱，让新技术、新经济更多为全人类赋能、为世界繁荣发展助力。

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