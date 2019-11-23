人民网>>国际

新华时评：5G不能被政治化

2019年11月23日11:27  来源：新华网
 

　　新华社北京11月22日电题：5G不能被政治化

　　新华社记者韩洁、张辛欣

　　“5G技术缘何会被政治化？”22日上午，当创新经济论坛“从4G到5G”分论坛的主持人抛出这一问题时，与会中外嘉宾用事实和数据发出同一声音：在新一轮科技革命引领世界经济走出阴霾的路上，5G绝不能被政治化。

　　5G是开启了万物互联的新时代。研究表明，数字化程度每提高10%，人均GDP增长0.5%至0.62%。作为新一代信息技术的集成与代表，5G带来的变革只会更多。它是未来工业、交通、教育、医疗等各行各业创新发展所依赖的科技基础。如果给5G打上政治标签，实际就是将科技创新政治化。

　　5G是国际社会共同的创新成果。一段时间以来，西方一些国家将政治因素人为引入5G开发、利用与合作，甚至将有关问题政治化，采取歧视性做法，不仅不利于5G的发展，也有悖于公平竞争的原则，不符合国际社会的共同利益。

　　给5G贴上政治标签，是人为切断了跨境流动、惠及全世界的创新福祉。“如果我们切断彼此间的联系，并禁止技术交流，全球的创新生态系统就会分崩离析，而且还会阻碍大量有可能改变世界的基础研究。”美国前财政部长亨利·保尔森在此次论坛上的话，道出了众多与会者的共同心声。

　　“5G不关于哪一个国家或区域占上风，它可以把数字经济福利带到世界各地。”美光科技有限公司首席执行官桑贾伊·梅赫罗特拉如是说。而在美国应用材料公司总裁兼CEO加里·迪克森看来，创新比以往更需要无国界协作，关键是采取行动建立信任。“要扭转阻碍创新的偏执和保护主义趋势”“科技和供应链强行‘脱钩’不可取”……中外企业家的呼声背后，是对打破科技掣肘的期待。

　　曾经，正是因为“创新无国界”的理念，不同国家和地区的科研成果跨越山海融合集成，成就了今天世界经济贸易的繁荣发展。正如习近平主席22日会见出席本届论坛的外方代表时所指出，创新成果应惠及全球，而不应成为埋在山洞里的宝藏。

　　回想3G时代，全球移动通信拥有3个标准，4G时代这一数字变为2个。而进入5G时代，在各国电信运营、设备制造企业和研究机构共同努力下，全球推动形成了统一的国际标准。在中国5G研发过程中，英特尔、爱立信、诺基亚等多家国外企业深度参与，集纳了全球的创新与智慧；中国的5G技术、标准、创新成果等也惠及全球、造福世界。

　　越是革命性变革的技术，越诞生于协同演化、动态开放、生机勃勃的创新系统。从全球不同标准到全球统一标准，从各自建设到共建共享，5G的进程是各国创新合作的生动写照，也是真正意义上的“万物互联”。

　　创新是对未来永无止境的探索，互联网的根本就是连接与沟通。面向未来，对每个参与国和地区而言，当务之急是在继续合作中增进互信与了解，破除“技术脱钩”带来的阴霾，以开放合作共赢的心态面对技术变革。全世界需要携手合作，打开更多合作的窗户，拆掉阻碍创新的藩篱，让新技术、新经济更多为全人类赋能、为世界繁荣发展助力。

(责编：燕勐、杨牧)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

地方领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2019 by www.people.com.cn. all rights reserved