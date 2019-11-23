韩国政府推迟终止韩日军情协定

新华社首尔11月22日电（记者田明 耿学鹏）韩国总统府青瓦台22日决定，暂停终止韩日《军事情报保护协定》通知的效力。这意味着韩方实际上推迟终止韩日军情协定。

青瓦台当天下午召开国家安全委员会常任委员会会议，讨论韩日军情协定相关立场。韩国总统文在寅参会。

青瓦台国家安保室第一次长金有根随后在记者会上宣布，韩国政府决定暂停先前向日方发出的终止韩日军情协定通知的效力，前提是韩国政府随时可以终止军情协定的效力，日本政府对韩方这一决定表示理解。

金有根还表示，在韩日就出口管理政策正常开展对话期间，韩方将暂停因日本限制向韩国出口半导体原材料而向世界贸易组织提起的申诉。

韩国媒体分析认为，韩方的决定相当于暂时避免韩日军情协定失效，为韩日继续就贸易争端和历史问题的磋商留出了余地。

韩日《军事情报保护协定》于2016年11月23日签署，有效期为一年。按照协定，除非一方反对，否则协定期满后将自动续签。如果有一方不愿续签，需提前90天向另一方通知终止这一协定。

日本政府7月初宣布加强审查与管控出口韩国的三种半导体原材料，韩日贸易摩擦随后不断升级。韩国政府8月22日宣布不再与日本续签军情协定，即协定将于11月23日0时失效。

韩方不再续签的决定引发日方抗议及美国方面的不满。美方近期通过多重渠道向韩方施压，要求维持韩日军情协定。

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